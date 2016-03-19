Не стало настоящего врача

3 апреля, после тяжёлой продолжительной болезни, ушла из жизни Фания Хакимовна Шайхулова. Она была настоящим врачом, замечательным наставником, посвятившим себя медицине Стерлитамака.

С 1980 по 2000 годы не было в городе человека, который не знал бы знаменитого терапевта Шайхулову.

Фания Хакимовна родилась в Стерлибашевском районе, после окончания Стерлитамакского медицинского училища поступила на лечебный факультет Башкирского мединститута. До 1966 года работала врачом-ординатором в детском санатории в Иглинском районе. А когда её мужа-ветеринара отправили на работу в Зилаирский район, Фания Хакимовна поехала с ним и в течение восьми лет трудилась в районной больнице инфекционистом, терапевтом, заместителем главного врача. После переезда в Стерлитамак пять лет доктор Шайхулова работает цеховым терапевтом. В 1979 году ей, как самому опытному терапевту, доверяют заведование новым терапевтическим отделением медсанчасти завода СК.

Фания Хакимовна была замечательным педагогом-наставником, руководителем интернов 1978 года выпуска БГМИ. Тогда к нам в институт перед распределением приехала заведующая городским отделом здравоохранения Зинаида Михайловна Глухова и всех агитировала ехать работать в Стерлитамак, обещала жильё и профессиональную перспективу.

В августе 1978 года в Стерлитамак приехали много молодых специалистов – хирургов и терапевтов. Все участки поликлиники завода СК были укомплектованы врачами-интернами. С нами занималась Фания Хакимовна: учила работе на участке, диспансеризации, экспертизе по установлению нетрудоспособности, словом, всему, что должен знать универсальный участковый врач.

Возглавив новое терапевтическое отделение, она проявила себя как прекрасный организатор. Ординаторы из числа интернов работали под её контролем, она отвечала за все их промахи и ошибки. Общие обходы, разборы сложных случаев, диагностика, лечение пациентов – всему этому молодые доктора учились у Шайхуловой. Эта практика стала в нашей профессиональной жизни определяющей. В мае 1979 года мы сдавали экзамен по интернатуре комиссии, в состав которой вошли Ф.Х.Шайхулова, М.А.Исаева, В.А.Семагин. После чего стали настоящими врачами.

В начале восьмидесятых, когда экологическая обстановка в Стерлитамаке стала очень сложной, многие после интернатуры уехали из города. Остались самые преданные медицине терапевты, которые до сих пор работают на благо горожан.

В 1982 году Фания Хакимовна пережила огромное горе: внезапно от инфаркта скончался её муж. Но эта сильная женщина не сломалась. Всю себя она отдала работе, воспитанию двух дочерей, которым дала хорошее образование. Больше сорока лет Шайхулова проработала терапевтом, получила звание заслуженного врача РБ, отличника здравоохранения республики.

И мы до сих пор восхищаемся трудолюбием Фании Хакимовны, её преданностью делу, терпимостью и уважением к коллегам. Она никогда не повышала на нас голос, была тактичным и глубоко порядочным человеком. Все сотрудники относились к ней с бесконечной любовью. Нам будет не хватать этого прекрасного доктора и замечательного человека.

Р.КЛИМОВА,

от имени интернов 1978 года

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104