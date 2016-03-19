Необыкновенный концерт

Очаровал, околдовал, взял в плен…

Вековая борьба за человеческие души сейчас приобрела особую остроту. Что одержит верх – клиповое мышление, птичий аббревиатурный язык или высокая культура? Надеемся, что культура. Обилие музыкальных, театральных конкурсов, художественные выставки это подтверждают. Совсем недавно в Стерлитамаке дал концерт В.Муртазин – народный артист РБ, доцент Уфимской академии искусств им.Загира Исмагилова, первый в истории Башкортостана органист, который задумал замечательный проект «Мобильный органный зал». Реализуя его, Владислав Муртазин объездил почти всю России.

В нашем городе он выбрал культурно-досуговый центр «Сода», оценив акустику зрительного зала и всестороннюю поддержку директора Натальи Шор.

МОЙ ДРУГ – ОРГАН

Владислав Муртазин полностью соответствует представлениям большинства о внешности органиста – элегантный, артистичный и очень неразговорчивый. Как всякий высокоодарённый музыкант, он растворён в музыке. На вопросы отвечал вежливо и обстоятельно.

Родился в Уфе. В детстве учился в средней специализированной школе, а затем в Уфимском государственном институте искусств по классу фортепиано у педагога Вадима Наумовича Монастырского. А орган?

– В Уфе построили духовой орган. Так как я был весьма перспективным музыкантом, меня допустили играть на новом инструменте.

После окончания института стажировался в Московской консерватории. Его педагогами были Татьяна Николаева (класс фортепиано) и Наталия Гуреева (класс органа). В 90-е годы Владислав Муртазин учился и работал в Европе – в консерваториях Лозанны, Женевы, Тулузы, а также стажировался у известных европейских мастеров Лео Кремера, Жана Гийу, Артуро Сакетти, Михаэля Радулеску.

На вопрос, может ли воспринимать классическую музыку неподготовленный слушатель, Владислав ответил жёстко:

– Классическая музыка – духовный продукт. Чтобы воспринимать её, нужна культурная подготовка. Случается, что на концертах классической музыки некоторые слушатели явно скучают, подавляя зевки.

– А если культурной подготовки нет, а душа просит?

– Если душа просит, значит, особая подготовка не нужна.

У Владислава был усталый вид. Он толком не отдохнул после выступления для школьников, а впереди – вечерний концерт, пора репетировать. Я поспешила завершить беседу, но напросилась на репетицию.

Хотелось, конечно, узнать больше. Из публикаций о Владиславе Муртазине можно сделать вывод, что он не только талантливый музыкант, но и неординарная личность. Прежде всего, поражало отношение к музыке – словно к очаровавшей его таинственной незнакомке:

– Лучше, когда новые произведения появляются по любви: загорелся, влюбился, начинаешь с этим произведением знакомиться, дружить, чтобы им овладеть.

Об органе музыкант отзывался как о верном любимом друге. Его восторженные слова складывались в оригинальное стихотворение в прозе:

– Органы очень похожи на людей. Нет в мире двух одинаковых инструментов: каждый из них индивидуален, имеет свой неповторимый характер и судьбу. В нём кипит жизнь, бушует космическая энергия. Если в какой-нибудь голландской или немецкой деревушке обнаруживается орган, эту находку можно сравнить с райским музыкальным инструментом.

БОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

В одно прекрасное утро студентам исторического факультета на лекциях по средневековью показали репродукцию с фрески, на которой Господь играл на органе. Вспомнилось об этом на репетиции Владислава Муртазина. Погрузившись в музыку, как в волны океана, чувствую, что теряю себя, растворяясь в божественных звуках. Я исчезла. Время остановилось…

Орган и в самом деле – божественный инструмент: он превращает музыку в неоспоримый закон, определяющий смысл жизни и место человека в Космосе. Личности ставится возвышенная цель – почувствовать и осознать то, что превыше разума. Вспомнились слова музыканта, в своё время поразившие меня:

– Я крещён в православной церкви. Мне кажется, что неверующих людей не бывает. Если они и есть, то их взгляды на жизнь и мир вокруг ограниченны. Не верить в присутствие тонкой материи, божественных начал вообще глупо.

Став символом веры, более двух тысячелетий звук органа является олицетворением Божественного начала на Земле.

КОНЦЕРТ-ЛЕКЦИЯ

На сцене – Владислав Муртазин. Он начинает концерт с рассказа о проекте «Мобильный органный зал»:

– Цель проекта – донести органную музыку до самого широкого круга людей. В Западной Европе, где почти в каждом храме есть свой инструмент, органная музыка культивируется сотни лет. В нашей стране даже крупный город зачастую не может себе позволить постройку органного зала и покупку инструмента. Современные технологии позволяют добиться великолепного естественного звучания. Эмблема нашего проекта – старинная гравюра, на которой изображена телега, нагруженная органистами и музыкантами. Но сейчас, конечно, вместо телеги мы используем специально оборудованный транспорт с уникальным погрузочным механизмом. Орган у нас электронный – Hauptwerk. Теперь в любой город России орган может приехать сам.

Музыкальная часть концерта началась с исполнения произведений Николауса Брунса.

– Желая найти композитора, который оказал основное влияние на Баха, мы неизменно сталкиваемся с именем Брунса, – объяснил Владислав Муртазин. Затем он исполнил прелюдию Брунса соль минор.

И, наконец, зазвучали самые популярные произведения Баха!

Исполнив их, Владислав продолжил лекцию:

– Орган уникален. Он отлично сочетается со всеми инструментами. Хорошо звучит и со скрипкой, и с духовыми, и даже с этническими инструментами.

На сцену вышел скрипач Ильшат Муслимов – солист Национального симфонического оркестра РБ, лауреат международных, всероссийских и республиканских конкурсов.

Владислав Муртазин и Ильшат Муслимов исполнили произведения Баха, Марчелло, Вивальди.

Очарованные слушатели долго не отпускали артистов, аплодируя им стоя.

После концерта мы встретились с Натальей Шор.

– Грустно, – сказала она, – что зал был неполный. Нынешний концерт – случай из ряда вон! И упустить его – просто грех! У нас в городе есть музыкальные и художественные школы, гимназии, вузы, казалось бы, на концерт таких неординарных музыкантов явится целая армия преподавателей, студентов или просто любителей музыки. Но нет…

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104