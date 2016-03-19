Необыкновенный концерт
Очаровал, околдовал, взял в плен…
Вековая борьба за человеческие души сейчас приобрела особую остроту. Что одержит верх – клиповое мышление, птичий аббревиатурный язык или высокая культура? Надеемся, что культура. Обилие музыкальных, театральных конкурсов, художественные выставки это подтверждают. Совсем недавно в Стерлитамаке дал концерт В.Муртазин – народный артист РБ, доцент Уфимской академии искусств им.Загира Исмагилова, первый в истории Башкортостана органист, который задумал замечательный проект «Мобильный органный зал». Реализуя его, Владислав Муртазин объездил почти всю России.
В нашем городе он выбрал культурно-досуговый центр «Сода», оценив акустику зрительного зала и всестороннюю поддержку директора Натальи Шор.
МОЙ ДРУГ – ОРГАН
Владислав Муртазин полностью соответствует представлениям большинства о внешности органиста – элегантный, артистичный и очень неразговорчивый. Как всякий высокоодарённый музыкант, он растворён в музыке. На вопросы отвечал вежливо и обстоятельно.
Родился в Уфе. В детстве учился в средней специализированной школе, а затем в Уфимском государственном институте искусств по классу фортепиано у педагога Вадима Наумовича Монастырского. А орган?
– В Уфе построили духовой орган. Так как я был весьма перспективным музыкантом, меня допустили играть на новом инструменте.
После окончания института стажировался в Московской консерватории. Его педагогами были Татьяна Николаева (класс фортепиано) и Наталия Гуреева (класс органа). В 90-е годы Владислав Муртазин учился и работал в Европе – в консерваториях Лозанны, Женевы, Тулузы, а также стажировался у известных европейских мастеров Лео Кремера, Жана Гийу, Артуро Сакетти, Михаэля Радулеску.
На вопрос, может ли воспринимать классическую музыку неподготовленный слушатель, Владислав ответил жёстко:
– Классическая музыка – духовный продукт. Чтобы воспринимать её, нужна культурная подготовка. Случается, что на концертах классической музыки некоторые слушатели явно скучают, подавляя зевки.
– А если культурной подготовки нет, а душа просит?
– Если душа просит, значит, особая подготовка не нужна.
У Владислава был усталый вид. Он толком не отдохнул после выступления для школьников, а впереди – вечерний концерт, пора репетировать. Я поспешила завершить беседу, но напросилась на репетицию.
Хотелось, конечно, узнать больше. Из публикаций о Владиславе Муртазине можно сделать вывод, что он не только талантливый музыкант, но и неординарная личность. Прежде всего, поражало отношение к музыке – словно к очаровавшей его таинственной незнакомке:
– Лучше, когда новые произведения появляются по любви: загорелся, влюбился, начинаешь с этим произведением знакомиться, дружить, чтобы им овладеть.
Об органе музыкант отзывался как о верном любимом друге. Его восторженные слова складывались в оригинальное стихотворение в прозе:
– Органы очень похожи на людей. Нет в мире двух одинаковых инструментов: каждый из них индивидуален, имеет свой неповторимый характер и судьбу. В нём кипит жизнь, бушует космическая энергия. Если в какой-нибудь голландской или немецкой деревушке обнаруживается орган, эту находку можно сравнить с райским музыкальным инструментом.
БОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
В одно прекрасное утро студентам исторического факультета на лекциях по средневековью показали репродукцию с фрески, на которой Господь играл на органе. Вспомнилось об этом на репетиции Владислава Муртазина. Погрузившись в музыку, как в волны океана, чувствую, что теряю себя, растворяясь в божественных звуках. Я исчезла. Время остановилось…
Орган и в самом деле – божественный инструмент: он превращает музыку в неоспоримый закон, определяющий смысл жизни и место человека в Космосе. Личности ставится возвышенная цель – почувствовать и осознать то, что превыше разума. Вспомнились слова музыканта, в своё время поразившие меня:
– Я крещён в православной церкви. Мне кажется, что неверующих людей не бывает. Если они и есть, то их взгляды на жизнь и мир вокруг ограниченны. Не верить в присутствие тонкой материи, божественных начал вообще глупо.
Став символом веры, более двух тысячелетий звук органа является олицетворением Божественного начала на Земле.
КОНЦЕРТ-ЛЕКЦИЯ
На сцене – Владислав Муртазин. Он начинает концерт с рассказа о проекте «Мобильный органный зал»:
– Цель проекта – донести органную музыку до самого широкого круга людей. В Западной Европе, где почти в каждом храме есть свой инструмент, органная музыка культивируется сотни лет. В нашей стране даже крупный город зачастую не может себе позволить постройку органного зала и покупку инструмента. Современные технологии позволяют добиться великолепного естественного звучания. Эмблема нашего проекта – старинная гравюра, на которой изображена телега, нагруженная органистами и музыкантами. Но сейчас, конечно, вместо телеги мы используем специально оборудованный транспорт с уникальным погрузочным механизмом. Орган у нас электронный – Hauptwerk. Теперь в любой город России орган может приехать сам.
Музыкальная часть концерта началась с исполнения произведений Николауса Брунса.
– Желая найти композитора, который оказал основное влияние на Баха, мы неизменно сталкиваемся с именем Брунса, – объяснил Владислав Муртазин. Затем он исполнил прелюдию Брунса соль минор.
И, наконец, зазвучали самые популярные произведения Баха!
Исполнив их, Владислав продолжил лекцию:
– Орган уникален. Он отлично сочетается со всеми инструментами. Хорошо звучит и со скрипкой, и с духовыми, и даже с этническими инструментами.
На сцену вышел скрипач Ильшат Муслимов – солист Национального симфонического оркестра РБ, лауреат международных, всероссийских и республиканских конкурсов.
Владислав Муртазин и Ильшат Муслимов исполнили произведения Баха, Марчелло, Вивальди.
Очарованные слушатели долго не отпускали артистов, аплодируя им стоя.
После концерта мы встретились с Натальей Шор.
– Грустно, – сказала она, – что зал был неполный. Нынешний концерт – случай из ряда вон! И упустить его – просто грех! У нас в городе есть музыкальные и художественные школы, гимназии, вузы, казалось бы, на концерт таких неординарных музыкантов явится целая армия преподавателей, студентов или просто любителей музыки. Но нет…
Евгения ДЬЯКОНОВА