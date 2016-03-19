Нет незаконному обороту

В городах Уфе, Стерлитамаке, Аургазинском, Кугарчинском, Мелеузовском, Салаватском районах республики выявлены факты незаконной реализации спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии. В ходе осмотра мест происшествий изъяты более 22 литров алкогольной продукции.

В Стерлитамаке в одной из торговых точек сотрудники полиции выявили факт незаконной реализации спиртосодержащей жидкости. В ходе осмотра изъяты 11 бутылок объёмом по 0,5 л и 3 флакона объёмом по 100 мл. По данному факту проводится проверка.

В Аургазинском районе сотрудники полиции выявили факт незаконной реализации спиртосодержащей продукции в одном из домов деревни Чувашский Нагадак. В отношении 60-летнего местного жителя составлен административный протокол по статье Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 14.2 «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».

Вся изъятая алкогольная продукция направлена на экспертизу.

«Комсомольская правда»

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