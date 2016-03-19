Новое поколение: надежды и перспективы

Состоялся форум для инициативной молодёжи

Существует мнение, что большинство людей зрелого и пожилого возраста неохотно меняет свои взгляды на жизнь. На лекциях, в разговорах и дискуссиях зачастую они прислушиваются только к тому, что совпадает с их личными принципами. Иное дело – молодёжь, всегда готовая к восприятию новой информации и корректировке собственных взглядов. О потенциале и возможностях молодых людей говорили на форуме «Роль молодёжи в общественно-политической жизни города, региона и страны».

Приветственными улыбками встречали в ГДК девушки-волонтёры молодых, инициативных и рассудительных гостей, которые прибыли в Стерлитамак из нескольких городов и районов Башкортостана. Мероприятие открыло пленарное заседание. За круглым столом собрались активисты молодёжных общественных объединений, руководители муниципалитета и местных отделений политических партий. Модератором заседания был член молодёжного совета при Совете ГО г.Стерлитамак Владимир Примак.

– Здравствуйте, дорогие коллеги! – обратился к участникам форума глава администрации города Владимир Куликов. – Почему, спросите, коллеги? Когда-то я тоже начинал свою карьеру с молодёжной политики, возглавлял соответствующий отдел.

Владимир Иванович рассказал о преображении города к 250-летию. В частности, пешеходная зона возле кинотеатра «Салават» удивила обновлениями как раз в День молодёжи-2016. На круглогодичную работу перешёл любимый горожанами и гостями Стерлитамака парк им.Гагарина. К юбилею на площадях и в скверах установили памятники и малые архитектурные формы. По словам Куликова, скоро за порядком возле памятников будут следить видеокамеры – для защиты их от вандализма.

– Студенты, молодёжный совет, молодые специалисты организаций и предприятий, вы вносите большой вклад в обновление структуры городского пространства, – подчеркнул глава администрации. – Без вас нам было бы сложно просчитать перспективы развития. Будущее за вами, а идеи молодых людей мы всегда готовы рассмотреть и поддержать.

Заместитель председателя Совета городского округа Владимир Ануфриев заметил, что молодёжи часто не хватает коммуникаций с властями. Ануфриев кратко обозначил цели и задачи депутатского корпуса, рассказал о выборах в органы местного самоуправления.

– Какие вопросы вы считаете самыми важными в своей депутатской работе? – спросила девушка Екатерина, когда участников пригласили к микрофону.

– Всё, что непосредственно связано с жизнедеятельностью граждан.

– Легко ли стать депутатом городского Совета?

– Ничего невозможного нет. Но сначала надо решить для себя – чем ты можешь быть полезен людям? Важно уметь взаимодействовать с различными ветвями власти.

Угрозы информационно-шумового пространства, в котором мы все сегодня живём, и пассивность критиков-созерцателей были темой выступления начальника отдела по молодёжной политике Азата Кускильдина.

– Пару лет назад мы организовали конкурс: нужно было убрать свой двор, отчитаться фотографиями. Двор-победитель получил бы сто тысяч рублей, – поведал Кускильдин. – Но конкурс провалился, не нашлось участников. Затем предложили другой проект – сфотографировать грязь и лужи во дворах и прислать нам. Призы выставили скромные: кружки, сувенирную продукцию. Но люди охотно откликнулись. И в этом – характеристика нашего поколения. Мы видим проблему вокруг себя и ничего не хотим сделать для её решения. Даже за деньги. Зато очень любим пожаловаться в соцсетях, какие все вокруг ленивые и плохие. Наш форум проводится для того, чтобы молодые люди выбрали конструктивное направление работы, где бы они не только говорили, но и делали.

Руководители местных отделений политических партий рассуждали о реализованных и будущих проектах, улучшающих городскую среду. Нелишними будут и гражданские инициативы.

– Мы предлагаем всем, у кого есть разумные идеи, обратиться к нам по адресу: ул.Худайбердина, 91, – сообщил председатель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Селивёрстов. – Но к нам люди чаще идут с проблемами…

Перед юношами и девушками также выступили депутат Госсобрания – Курултая РБ Ринат Райманов и заместитель главы администрации Альберт Шайхутдинов. Затрагивались вопросы экономических преференций, льготное кредитование бизнеса, законность политических акций.

Во второй части форума ребята обсудили необходимость участия молодёжи в общественно-политической жизни, а также прошли квест «Как стать депутатом».

Д.КАРАГАНОВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104