Приём граждан

«27.04.2017 года с 17.00 до 18.00 Общественный совет при УМВД РФ по г. Стерлитамаку проводит приём граждан

по адресу г. Стерлитамак,

пр. Ленина 1, вход со двора между вторым и третьим подъездами,

тел. 8 927 31 47477. Прием бесплатный.»

Председателя Общественного совета при Управлении МВД РФ по г. Стерлитамаку

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104