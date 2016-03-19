Операция «Должник»

С 11 по 14 апреля в городе проводится профилактическая операция «Должник». Цель – взыскание задолженностей по неуплаченным в установленный законом 60-дневный срок административным штрафам. А также привлечение к ответственности граждан, уклоняющихся от исполнения административного наказания.

По имеющимся вопросам можно обратиться в отделение по исполнению административного законодательства (ОИАЗ) по адресу: ул.Геологическая, 2 «г» (здание ОГИБДД), 1 этаж. Информация по телефону 20-45-21.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104