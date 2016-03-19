Отремонтируют дороги
Жители Башкортостана могут ознакомиться с перечнем ремонта региональных, межмуниципальных и местных дорог.
Карта-схема этих работ размещена на сайте Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству.
В этом году планируется отремонтировать около тысячи километров региональных, межмуниципальных и местных дорог. Это на 150 километров больше, чем в прошлом году.
Запланировано завершить ремонтные работы на участках протяжённостью 442 километра дорог регионального, межмуниципального значения и 468 километров местных дорог, софинансирование которых осуществляется за счёт субсидий из дорожного фонда Башкортостана.
Дорожный фонд муниципалитетов складывается из отчислений от акцизов на нефтепродукты, субсидий из республиканского бюджета и прочих источников, пояснили в пресс-службе Госкомтранса РБ.
«В этом году у нас очень большие планы по ремонту дорог. Сейчас подрядные организации ведут заготовку инертных материалов, с наступлением тепла по всей республике начнётся масштабный ремонт дорог», – отметил председатель Госкомтранса РБ Рим Гилязетдинов.
Протяжённость отремонтированных дорог планируется увеличить, в том числе за счёт применения механизмов «отложенного платежа».
В 2016 году применение этой новой платёжной схемы позволило ускорить работы за счёт привлечения средств дорожников, которые, в свою очередь, привлекли заёмные средства. По этой схеме отремонтировано 126 километ-ров наиболее важных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.
Г.БАХШИЕВА