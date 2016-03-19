Пасха светлая и спасительная

Как город отметил праздник Христова Воскресения

Этого праздника с нетерпением ждут христиане всего мира. Светлое Христово Воскресение – торжество торжеств, как называет его церковь – в этом году выпало на 16 апреля.

Накануне на площади перед ГДК прошла пасхальная ярмарка, организованная отделом потребительского рынка и услуг администрации городского округа. В ней участвовало несколько предприятий общественного питания, подготовивших для жителей Стерлитамака свою праздничную продукцию.

Уже в половине десятого утра на площади собрались продавцы и первые покупатели, чтобы поучаствовать в освящении пасхальных изделий. Чин освящения проводил священнослужитель Свято-Никольского кафедрального собора отец Нил. А ещё через полчаса начался смотр-конкурс профессионального мастерства среди пекарей. После подведения его итогов желающие смогли приобрести лучшие конкурсные работы.

Пасхи, куличи, кулебяки, расстегаи, рыбники, песочные пироги… От разнообразия пасхальных блюд, приготовленных настоящими мастерами своего дела, голова шла кругом. Творожную пасху с цукатами, изюмом, шоколадом можно было купить за 300-450 рублей, в зависимости от формы, размеров и добавок. Приемлемыми оказались и цены на пироги в форме диковинных рыб, пасхального барашка или храма с куполами. Трогательно и забавно смотрелись на импровизированных прилавках крашеные пасхальные яйца в ярко-красных, жёлтых и голубых вязаных шапочках. Чем не пасхальный подарок детям?

Вкусную, аппетитную и симпатичную продукцию на пасхальной ярмарке представляли её производители – дочерние предприятия ООО «Общепит», «Стерх», «Зарина», Ишимбайский хлебокомбинат, потребительское общество «Пищевик» из Толбазов, частные предприниматели.

Сам же праздник Пасхи верующие предпочли встретить в божьем храме. Церковь называет Пасху Днём Господа, Днём Его славы и победы над смертью. Поэтому пасхальное богослужение в Свято-Никольском кафедральном соборе Стерлитамака, как и во всех православных храмах России и мира, отличалось в эту ночь особой торжественностью. Ослепительно белые одежды священнослужителей сменились на красные, что в православии символизирует победу добра над злом, жизни – над смертью и тленом.

В полночь торжественно звучат колокола, верующие следом за монахинями со знамёнами и хоругвями покидают храм, чтобы совершить пасхальный крестный ход вокруг собора. Люди несут в руках зажжённые свечи, их лица, несмотря на довольно холодную ночь, излучают радость и внутренний свет.

Кульминацией праздничной службы на Пасху является тот волнующий момент, когда священник с церковного крыльца обращается к прихожанам с торжественными и радостными словами: «Христос Воскресе!». И в ответ на них сотни людей с готовностью откликаются: «Воистину Воскресе!». В этот момент к горлу подкатывает ком и, честное слово, трудно удержаться от слёз радости, вызванных чувством сопричастности к многовековой вере предков.

В последние годы существенно изменился качественный и количественный состав горожан, участвующих в праздничных службах в наших храмах. Верующих стало гораздо больше, а вот случайных компаний, состоящих из праздных, пребывающих под хмельком зевак, заметно поубавилось. Это, по-моему, говорит о возросшем самосознании людей, об их желании не просто следовать традициям православия, но и глубже вникать в суть христианской веры.

Замечательно, что на праздничных богослужениях в храмах присутствует руководство города. В этом году на пасхальную службу в Никольский собор приехал глава администрации городского округа Владимир Куликов вместе с супругой и сыновьями.

После завершения богослужения все прихожане спешат поздравить друг друга с великим праздником Пасхи Христовой. Люди христосуются, обмениваются освящёнными в храме пасхальными яйцами, желают друг другу счастья и радости. А в срединные часы ночи, как предписывает церковный устав, все, кто держал многодневный Великий пост, могут разговеться – сесть за праздничный стол и отведать пасхальных яств, приготовленных накануне.

Пасхальная седмица, которая началась после Воскресения Христова, предполагает хождение в гости, праздничные застолья и прочие увеселения. Сам праздник Пасхи будет длиться в течение семи недель, до дня Святой Троицы.

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104