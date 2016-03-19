Пик паводка придётся на начало мая

Полное вскрытие рек произойдёт во второй декаде апреля, а пик паводка придётся на начало мая. Об этом сообщает региональный Госкомитет по чрезвычайным ситуациям. Сейчас спасатели обходят дома, которые могут оказаться в зоне бедствия и проводят инструктаж с жителями.

Жителей обучают мерам пожарной безопасности, объясняют, как вести себя при чрезвычайных ситуациях. Также вручаются памятки, в которых указаны действия населения в случае подъёма уровня воды до критического уровня.

Гидрометцентр прогнозирует, что половодье в Уфе в этом году превысит норму на 0,2−0,7 м. Предполагается, что уровень воды в Белой в районе столицы республики достигнет 750−850 см.

ГТРК «Башкортостан»

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