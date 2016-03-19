«Подснежник»? Штраф!

За торговлю в неположенном месте и неправильную парковку накажут рублём

У членов городской административной комиссии работы всегда хватает независимо от времени года. Снежная зима закончилась, а вместе с ней ушли проблемы нечищенных дворов, сосулек, свисающих с крыш и т.д. Но в городском хозяйстве каникул не бывает. Очередной рейд начался с торговых точек.

Возле колхозного рынка, со стороны улицы Халтурина, много мусора. В специально отведённых местах, где должны стоять контейнеры, лежат целлофановые мешки, которые разлетаются по всей дороге, чуть дальше продают молоко из частного фермерского хозяйства.

Продавцу выписывают уведомление за торговлю в неположенном месте. Он недоумевает: «Ежемесячно плачу аренду, за что наказывают?». Руководство колхозного рынка выдаёт разрешение, а место для торговли не указывает.

Там, где продают паласы и ковры, организована стихийная свалка, которую облюбовали вороны. Огромная площадь захламлена ящиками, металлическими торговыми палатками.

Едем в район ВТС. На микрорынке, расположенном на улице Суханова, много торговых площадок. Продавцы предлагают продукцию собственного производства – солёные грибы, огурцы, молоко и сметану. В металлических будках, установленных незаконно, торгуют выпечкой. У большинства нет разрешения на торговлю, люди не платят за аренду места и не ухаживают за прилегающей территорией.

Член административной комиссии, председатель общественной региональной организации по защите и охране окружающей среды Сергей Онищенко увидел, что продают свежую рыбу и сразу определил – ловили сетью. Продавец пояснила – рыбу поймали сыновья, она торгует. Женщине выписывают уведомление за незаконную торговлю. Сергей Сергеевич просил передать сыновьям – если браконьеров возьмут с поличным во время нереста рыбы, им грозит уголовное наказание.

Много жалоб поступает от садоводов, участки которых расположены в районе профилактория «Ольховка». На конечной остановке маршрутных микроавтобусов и троллейбусов установлены контейнеры для мусора, они заполнены доверху. Видно, что отходы давно не вывозили.

– Проблема давняя, – рассказывают члены комиссии. – Раньше на площадке валялись окурки и пакеты. Мы выезжали, разговаривали с водителями, сейчас стало чище, но мусор не вывозят. Обращались в ООО «УРБ» – руководители ответили, что территория за ними не закреплена. Пассажирская компания, которая организует перевозки, поставила биотуалеты, но их быстро сломали… Как поддерживать порядок, если сами горожане мусорят?

Возле многоэтажных домов много припаркованных автомашин. Сергей Онищенко фотографирует номера и поясняет – владельцы оставляют автомобили на газонах, это нарушение, им грозит штраф (фото 3). Накажут и тех, чьи машины стоят всю зиму на газонах, в народе их называют «подснежниками». Наш корреспондент с удовольствием сфотографировала такой автомобиль – он врос колёсами в землю.

– Автомобилей много, негде парковать, но надо решать проблему иначе, не нарушая правила благоустройства и безопасности дорожного движения, – говорят члены комиссии.

В редакцию пожаловались владельцы гаражей, расположенных на улице Вокзальной. Рассказали о горах снега, который никто не вывозит. Представитель ООО «Гаражи», который по нашей просьбе приехал на место, пояснил – дорогу очищали всю зиму, снег вывозили. Образовавшиеся сугробы появились после уборки дороги, за которую отвечает управляющая компания, – рядом с гаражным массивом расположены МКД.

Руководителей организаций понять можно – территории разграничены, никто не будет выполнять чужую работу. Но ведь несложно договориться: глядишь – и город станет чище, и жалоб будет меньше.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104