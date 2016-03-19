Погиб под поездом

В воскресенье, 16 апреля, в Стерлитамаке мужчина попал под поезд. Трагедия случилась около 11 часов на ул.Худайбердина. Как установила Приволжская транспортная прокуратура, 29-летний житель шёл по путям в наушниках. Буквально в нескольких метрах от него находился переход через железнодорожные пути, но мужчина решил сократить дорогу и был сбит грузовым поездом. От полученных травм он скончался на месте.

Сейчас выясняются все обстоятельства несчастного случая.

По материалам интернет-источников

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