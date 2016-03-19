Полетят бесплатно в Екатеринбург

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны могут приобрести авиабилеты со скидкой в 100 процентов по маршруту Уфа – Екатеринбург – Уфа.

В пресс-службе уфимского авиаузла сообщили, что акция объявлена в честь Дня Победы. Для сопровождающих лиц (один сопровождающий для одного участника войны) предоставляется 50-процентная скидка от доступного тарифа.

обществоОформить перевозку можно в любом офисе продажи билетов авиакомпании с 1 апреля по 12 мая текущего года. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий принадлежность к категории. Осуществить перелёт можно с 3 по 12 мая этого года.

Подробную информацию можно узнать по круглосуточному телефону контактного центра авиакомпании 8-800-5555-800 (звонок по России бесплатный).

К.КАЛИНИНА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104