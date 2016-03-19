Полку отличников прибыло

Подведены итоги акции «Тотальный диктант-2017»

В минувшую пятницу в СФ БашГУ были озвучены результаты акции по проверке грамотности, которая прошла в нашем городе в пятый раз. Стерлитамак написал тотальный диктант достойно: из 553 участников 31 человек получил пятёрки. Такого результата у нас ещё не было. 19 отличников писали диктант на университетской площадке, по 6 человек – в двух городских библиотеках и селе Новая Отрадовка.

Поздравляя участников диктанта с успехами, заместитель главы администрации городского округа А.Н.Шайхутдинов отметил, что акция «Тотальный диктант» за несколько лет стала всенародной – в этом году в ней участвовали 200234 человека, 10 процентов из них написали диктант на отлично. Заместитель главы не упустил случая признаться в любви к русскому языку и филологическому факультету, который он закончил:

– Я чувствую себя на филфаке как дома. Это часть моей жизни, часть моей юности. Моя мама – учитель русского языка и литературы, она училась у Валентина Айзиковича Зарецкого и Ольги Мироновны Трахтенберг. Я сам очень волновался на экзаменах у Ларисы Марковны Линецкой, а получив четвёрку, был счастлив. Сегодня русский язык – один из столпов нашей государственности, это то, что нас объединяет и делает сильнее. Это наступательная акция в хорошем смысле слова. И радует то, что число горожан, которые хотят грамотно писать по-русски, продолжает расти.

А.Н.Шайхутдинов от имени главы администрации городского округа вручил благодарности за вклад в развитие и пропаганду грамотности И.А.Сырову, Л.М.Линецкой, И.А.Смольниковой и Л.С.Вихляевой – людям, без энтузиазма и самоотверженности которых акция в Стерлитамаке просто бы не состоялась.

Обозревая вехи пятилетней истории тотального диктанта в нашем городе, Л.М.Линецкая особо отметила активность студентов и преподавателей СФ БашГУ, учителей русского языка и литературы школ №№ 10 и 33, 3-го лицея и 4-й гимназии, на базе которых проходили курсы по подготовке к диктанту.

– Хотелось бы обратить особое внимание на неравнодушие и заинтересованность, которые демонстрировали написавшие диктант горожане, – сказала она. – За четыре дня на нашей кафедре побывало более ста человек, и каждый был готов разбирать свои ошибки вместе с преподавателем. Хочу сказать тем, кто написал диктант на четыре: четвёрка – очень хороший результат, и вы – молодцы! Есть и тройки очень хорошие – без орфографических ошибок. Это здорово. Люди, которые умеют писать, по-другому ощущают себя в этом мире. В этом году диктант проводился по отличному тексту – и по содержанию, и по звуковому оформлению, и по синтаксису. Рекомендации известных учёных-лингвистов позволяли оценивать работы, исходя из вариативности пунктуации. Орфографические ошибки чаще всего встречались в слове «стерлядь». Видимо, эта рыба нечасто присутствует в рационе наших сограждан.

Особую благодарность организаторы тотального диктанта выражают партнёрам: издательству «Словари XXI века», предоставившему отличникам сертификаты на скачивание электронной версии программы «Словари XXI XXI XXI века»; А.М.Максютову – за торты с символикой акции для тех, кто написал диктант на отлично; администрациям Стерлитамакского района и центральной библиотечной системы, позаботившимся о призах для отличившихся; местному отделению «Собора русских РБ» и предпринимателям Стерлитамака за поддержку акции.

Среди тех, кто получил за диктант пять баллов, люди разных возрастов и рода занятий. Ольга Ивановна Емельянова, преподаватель, автор нашей «Литературной страницы», к своей пятёрке шла несколько лет:

– В первый раз я получила четвёрку, потом тройку и только в этом году стала отличницей. Это не случайно: я занималась на курсах русского языка. Хочу поблагодарить учителей 10-й школы за прекрасную подготовку. А ещё мне помогла книга швейцарского писателя Фридриха Дюрренматта. В ней есть новелла «Поручение», состоящая из 24-х предложений, каждое из которых занимает целую страницу. Разбор этих предложений придал мне уверенности.

– Мне знание русского языка помогает общаться с покупателями, – признаётся Лилия Шарипова, продавец-кассир хлебного магазина. – Я тоже ходила на курсы в лицей № 3. Уроки Ольги Викторовны Семёновой помогли мне восполнить некоторые пробелы в знании русского языка. После тройки в 2015 году и четвёрки в 2016-м я в итоге пришла к пятёрке в этом году. Считаю, что грамотность – как красивое нижнее белье. Её не видно, но она повышает самооценку.

Пятую пятёрку за тотальный диктант получила круглая отличница Ирина Александровна Кузенёва, учитель русского языка и литературы 35-й школы:

– Грамотность – это качество, которое нельзя имитировать. Можно притвориться умным, можно – добрым, но притвориться грамотным нельзя.

У тех, кто написал диктант на четыре, тоже приподнятое настроение. Как, например, у десятиклассника 2-й гимназии Роберта Мустаева, дебютанта акции «Тотальный диктант»:

– Попробовать написать диктант мне посоветовала моя девушка Арина Лепилова, которая, кстати, сегодня получила пятёрку. В школе я учусь отлично, участвую в олимпиадах по русскому языку, но диктант написал на четыре. В следующий раз постараюсь не отстать от Арины.

Лаборант БСК Галина Глушкова к своей четвёрке относится скептически:

– Я себя считаю грамотным человеком, поэтому результатом не очень довольна – одна орфографическая ошибка и пара пропущенных запятых. На следующий год приду сюда за пятёркой.

А вот пенсионер Николай Николаевич Дымов своей очередной четвёрке радуется, как ребёнок. Говорит, что важен не результат, а процесс.

И знаете, я с ним согласна. Написание тотального диктанта для меня лично сродни участию в акции «Бессмертный полк», которая уже несколько лет проходит у нас в стране в День Победы. Это рождает чувство гордости за свой народ, за его язык, традиции, стойкость и силу духа. В такие минуты ты чувствуешь себя частичкой большого целого. И радуешься возможности искренне поучаствовать в общем деле, внести в него свою скромную лепту. Наверное, это и называется патриотизмом.

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104