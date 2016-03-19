Получат право на бесплатный проезд

Все участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также сопровождающие их лица в первой декаде мая получат право на бесплатный проезд.

Такое решение принято Правительством РФ. Как сообщает информационная правовая система «Гарант», речь идёт о проезде на поездах по территории России в купейных вагонах и вагонах с местами для сидения дальнего следования без ограничения по количеству поездок. Причём реализация этих билетов началась с середины марта. Для этого необходимо представить документ, удостоверяющий личность, а также право на льготы.

Отмечается, что при проезде по этим билетам дополнительные сборы и плата за сервисные услуги взиматься не будут. Согласно информации официального сайта ОАО «РЖД», бесплатный проезд будет предоставляться с 1 по 10 мая.

Помимо этого сообщается, что в первые две недели мая ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также их сопровождающие смогут бесплатно совершить авиаперелёт эконом-классом как по стране, так и в страны СНГ, Болгарию, Венгрию, Германию, Польшу, Румынию, Сербию, Хорватию, Австрию и Чехию. Уточняется, что Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы будут предоставлены места повышенного класса при их наличии.

Оформление авиабилетов начнётся с 25 апреля, при этом билет будет действовать в течение месяца, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович на состоявшемся в марте совещании Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства.

А.ФАИЗОВ

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