Помнить и ждать!

Они вернутся через год

Утро настолько раннее, что улицы Стерлитамака пока ещё тихи и малолюдны. Едва слышно, как рабочие снимают с фасада торгового центра внушительных размеров баннер. Но у здания военкомата кипит жизнь. Вытирают набежавшие слёзы мамы и девушки, бодрятся мужчины. Все они поодиночке и хором обнимают парней с рюкзаками и сумками – в Стерлитамаке идёт первая в этом году отправка призывников в войска.

Чуть в стороне за порядком следит полиция. Толпа провожающих небольшая, однако в таких случаях надо быть готовым ко всему. Помнится, лет десять тому назад нетрезвые друзья призывников штурмовали забор военкомата. Видимо, им тоже хотелось в армию. Но в этот раз, к счастью, обошлось без инцидентов.

Открываются ворота, призывников по одному запускают на территорию. Родственники говорят важные слова перед разлукой, товарищи громко скандируют имя будущего солдата-срочника.

– Мы будем помнить тебя! – звенит в холодном воздухе тонкий девичий голос. Интересно, а ждать будут?

На первой весенней отправке всего шесть призывников. На столах досматривают сумки на предмет запрещённых вещей. Выкладываются носки, чёрный хлеб, минералка, предметы личной гигиены, ручка и тетрадь. Один из парней взял с собой книги: историческую литературу и молодёжную беллетристику.

– Редкий призывник с книгами едет, – комментирует сотрудник военкомата.

Что нельзя брать с собой? Алкоголь, наркотики, оружие, скоропортящиеся продукты… На самом деле список довольно длинный. А если призывник курит, можно ли ему брать сигареты? В специальной памятке, выдаваемой призывникам заранее, перечислены запрещённые вещи, а также те, которые, наоборот, разрешено и даже необходимо взять с собой (например, документы). Сигареты, кстати, тоже можно брать, но обязательно в нераспечатанной пачке.

Парням вручают военные билеты. Начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела ВК РБ по г.Стерлитамаку и Стерлитамакскому району подполковник Радик Амиров желает им удачи, здоровья и успехов.

– Почему мы отправляем шестерых призывников? Согласно плану военного комиссариата республики, – объясняет помощник Амирова Константин Герасенков. – Эти ребята отправляются служить в Федеральную службу войск национальной гвардии. С ребятами уже провели инструктаж, они целенаправленно готовились к службе. Здесь мы выдали каждому призывнику две сим-карты – для солдата и его родителей. По ним можно созваниваться из любой точки России по льготному тарифу. Срочникам разрешают пользоваться телефонами в личное время. Раньше был час солдатского письма, теперь – час звонка.

Под марш «Прощание славянки» ребята усаживаются в белую «Газель». Впереди – недолгий путь в Уфу, а затем распределение по воинским частям нашей огромной страны. Их ждут новые знакомства, привыкание к иному, строгому распорядку жизни, обучение воинским специальностям. И возвращение домой – весной будущего года.

Об особенностях этого весеннего призыва мы поговорили с военным комиссаром Стерлитамака и Стерлитамакского района РБ Е.И.Кутузовым.

– Евгений Иванович, каких изменений можно ожидать от весенней призывной кампании образца 2017 года?

– С 1 января этого года вступило в силу изменение в Федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе», предусматривающее предоставление отсрочки студентам училищ, техникумов, колледжей на весь период обучения.

Также сегодня призывникам выдаются персональные банковские карты, на которые начисляется денежное довольствие. Идёт набор молодых специалистов, окончивших вузы. Они при желании могут отслужить два года по контракту вместо одного по призыву. В последнее время заметно, что многие ребята идут служить с огромным желанием.

– Сколько человек планируется отправить служить из нашего города? В какие войска?

– В весенний призыв уйдут служить около четырёхсот человек. Как и прежде, молодых стерлитамакцев ждут во всех видах и родах войск Вооружённых сил РФ. Тридцать процентов направляются в части, которые дислоцируются на территории Центрального военного округа.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 26 апреля 2017 года)

Владимир ПАРФИРОВ

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