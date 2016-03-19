Появится новый природный парк

Об этом сообщил министр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев.

Республиканские власти планируют увеличить площадь заповедников и особо охраняемых территорий. В Башкирии появится новый природный парк «Зилим».

— Ведутся работы по его проектированию, — отметил Илдар Хадыев. — Также в Год экологии один из природных объектов получит статус геопарка под эгидой ЮНЕСКО.

Эти меры, по мнению чиновников, поспособствуют развитию в регионе именно экологического туризма.

Напомним, что сегодня в республике два природных парка предлагают экологические маршруты для турис-

тов: «Иремель» и «Мурадымовское ущелье», по тропам которых проходят ежегодно 30 тысяч туристов.

«Комсомольская правда»

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