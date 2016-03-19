Правительство РБ и СМП Банк подписали соглашение

Правительство Башкортостана заключило рамочное соглашение о сотрудничестве с банком «Северный морской путь» (СМП Банк). Подписи под документом поставили премьер-министр правительства региона Рустэм Марданов и президент-председатель правления СМП Банка Александр Левковский.

«Соглашение призвано наметить новые перспективы развития. Мы очень рассчитываем на то, что банк по-прежнему останется активным партнёром правительства в части реализации инвестпроектов. Также надеемся, что банк будет активно взаимодействовать с ГУПами, работать с физическими лицами. Вполне возможно, что такие услуги будут предоставляться и для работников бюджетных учреждений, поскольку банк вошел в систему «Мир», – отметил Рустэм Марданов. – Подписание этого соглашения позволит нам сделать новый, значительный шаг в углублении сотрудничества, а предприятия и жители республики смогут получить качественные банковские продукты».

Как подчеркнул, в свою очередь, Александр Левковский, Башкортостан является одним из приоритетных регионов для банка.

«Башкортостан для нас – опорный регион. Здесь находится один из наших крупнейших филиалов. У республики очень большой потенциал, она успешно развивается, и мы готовы увеличивать объёмы кредитования, участвовать в интересных инвестпроектах», – добавил он.

По его словам, Уфа выбрана в качестве центра, где «будут сосредоточены бэк-офисные и целый ряд сервисных функций нашей банковской группы». На базе уфимского центра будут оказываться услуги для всех региональных офисов СМП Банка. При выходе на проектную мощность этого расчётного центра, в котором сейчас работают 300 человек, штат сотрудников увеличится до 500 человек.

Г.БАХШИЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104