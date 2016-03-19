Приглашаем на пасхальную ярмарку

15 апреля с 10 до 16 часов на площади перед Городским дворцом культуры (пр.Октября, 35) будет организована специализированная пасхальная ярмарка.

Горожане и гости города смогут приобрести пасху, куличи, кондитерские изделия и другую продукцию пищевых и перерабатывающих предприятий.

В 9.30 состоится освещение пасхальной продукции священнослужителем Свято-Никольского кафедрального собора.

В рамках ярмарки в 10 часов пройдёт смотр-конкурс профессионального мастерства среди пекарей. После подведения итогов желающие смогут купить лучшие конкурсные изделия.

Отдел потребительского рынка и услуг

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104