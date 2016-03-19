Приглашаем на пасхальную ярмарку
15 апреля с 10 до 16 часов на площади перед Городским дворцом культуры (пр.Октября, 35) будет организована специализированная пасхальная ярмарка.
Горожане и гости города смогут приобрести пасху, куличи, кондитерские изделия и другую продукцию пищевых и перерабатывающих предприятий.
В 9.30 состоится освещение пасхальной продукции священнослужителем Свято-Никольского кафедрального собора.
В рамках ярмарки в 10 часов пройдёт смотр-конкурс профессионального мастерства среди пекарей. После подведения итогов желающие смогут купить лучшие конкурсные изделия.
Отдел потребительского рынка и услуг
Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104
Автор: Администратор (13 Апр 2017). Рубрика: Культура, Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.