Приглашают на диктант по башкирскому языку

Всех желающих приглашают написать региональный диктант по башкирскому языку.

Он состоится 22 апреля и будет проходить одновременно в главном корпусе Башкирского государственного университета в Уфе (его институтах, филиалах, а также в общеобразовательных школах Уфы, Бирска, Салавата, Сибая, Стерлитамака, Нефтекамска, Белорецка, Ишимбая, Мелеуза, Учалов и в соседних с республикой регионах). Начало в 10 часов.

Как сообщили в деканате факультета башкирской филологии и журналистики БашГУ, вопрос о том, кто в этом году будет читать текст, пока обсуждается. В прежние годы его читали народный артист России и Башкортостана, лауреат Государственной премии РБ имени С.Юлаева, актёр Башкирского драмтеатра имени М.Гафури, переводчик многих классических и современных пьес на башкирский язык Хурматулла Утяшев и диктор, народный артист РБ Ахат Муртазин.

Региональный диктант по башкирскому языку впервые состоялся в апреле 2015 года. Автор идеи — известный журналист Рашида Магадиева. Организаторы и в этом году ожидают большое количество желающих проверить свои знания.

Эта акция неизменно вызывает интерес. Многие хотят проверить, насколько правильно они говорят и пишут на родном языке, услышать живую художественную речь. Поэтому важно поддерживать такие мероприятия, считают инициаторы диктанта – сотрудники факультета башкирской филологии и журналистики БашГУ.

Э.САБИРОВА

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