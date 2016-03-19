Приём граждан
12 апреля с 14 до 20 часов в Стерлитамакском городском отделе судебных приставов (ул.Дружбы, 3) состоится день единого приёма граждан, который проведут руководители УФССП России по РБ, начальники профильных отделов аппарата управления и начальники отделов – старшие судебные приставы. Бесплатная юридическая консультация будет оказана каждому обратившемуся за помощью.
Личный приём будет вестись по предварительной записи по телефону 20-63-73.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
УФССП России по РБ
13 апреля с 11 до 12 часов в общественной приёмной партии «Единая Россия» приём граждан проведёт депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Ринат Фаатович Райманов.
Адрес приёмной: ул.Худайбердина, 91. Телефон 20-94-84.