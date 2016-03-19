Приём граждан

Каждый вторник с 10 до 12 часов в общественной приёмной партии «Единая Россия» приём граждан ведёт Анна Сергеевна Акбашева – эксперт в области страхования (ОСАГО, ипотека, несчастные случаи).

Адрес приёмной: ул.Худайбердина, 91. Телефон 20-94-84.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104