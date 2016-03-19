ПРИЁМ ГРАЖДАН
28 апреля с 10 до 11 часов в кабинете № 301 администрации городского округа выездной приём граждан проведёт заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Марат Шарифович Магадеев.
М.Ш.Магадеев в пределах полномочий Правительства Республики Башкортостан рассматривает вопросы гражданской обороны, территориальной обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, вопросы молодёжи, физической культуры и спорта. Обеспечивает реализацию мероприятий по формированию здорового образа жизни, включая популяризацию спортивно-оздоровительных программ, проведение мероприятий по совершенствованию миграционной политики, в том числе по разработке программ социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов. Руководит республиканскими комиссиями по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, противопаводковой комиссией Республики Башкортостан.
Предварительная запись на приём будет производиться 26 и 27 апреля с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14 час.) по телефону 24-24-70.
Просьба иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Приём строго по предварительной записи.
В общественной приёмной партии «Единая Россия» приём граждан проведут:
депутат Государственного собрания – Курултая Республики Башкортостан Ильяс Загитович Гильмутдинов – 27 апреля с 17 до 18 часов;
общественный помощник уполномоченного по правам ребёнка по Республике Башкортостан в г.Стерлитамаке Рамиля Суфияновна Галимова – 27 апреля с 15 до 16 часов.
Адрес приёмной: улица Худайбердина, 91. Телефон 20-94-84.