ПРИЁМ ГРАЖДАН

28 апреля с 10 до 11 часов в кабинете № 301 администрации городского округа выездной приём граждан проведёт заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Марат Шарифович Магадеев.

М.Ш.Магадеев в пределах полномочий Правительства Республики Башкортостан рассматривает вопросы гражданской обороны, территориальной обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, вопросы молодёжи, физической культуры и спорта. Обеспечивает реализацию мероприятий по формированию здорового образа жизни, включая популяризацию спортивно-оздоровительных программ, проведение мероприятий по совершенствованию миграционной политики, в том числе по разработке программ социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов. Руководит республиканскими комиссиями по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, противопаводковой комиссией Республики Башкортостан.

Предварительная запись на приём будет производиться 26 и 27 апреля с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14 час.) по телефону 24-24-70.

Просьба иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Приём строго по предварительной записи.

В общественной приёмной партии «Единая Россия» приём граждан проведут:

депутат Государственного собрания – Курултая Республики Башкортостан Ильяс Загитович Гильмутдинов – 27 апреля с 17 до 18 часов;

общественный помощник уполномоченного по правам ребёнка по Республике Башкортостан в г.Стерлитамаке Рамиля Суфияновна Галимова – 27 апреля с 15 до 16 часов.

Адрес приёмной: улица Худайбердина, 91. Телефон 20-94-84.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104