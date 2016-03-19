Пройтись на шпильках и победить

Гости редакции – финалистки конкурса «Яз гузале»

«Весенняя красавица» – так в переводе на русский язык называется ежегодный городской конкурс «Яз гузале». Из четырнадцати татарских и башкирских красавиц члены жюри выбрали двух. После конкурса мы пригласили победительниц в редакцию, чтобы познакомиться поближе и узнать, какие они, самые красивые девушки города.

Студентка медицинского колледжа Гузель Бадретдинова участвует в конкурсе второй раз – в 2015 году ей присвоили номинацию «Подающая надежды». Гузель тогда не расстроилась, что не выиграла Гран-при.

– Видела, что другие подготовлены лучше, – рассказывает она. – Поэтому разочарования не было. Наоборот, появилось желание победить.

Главное условие для участия в конкурсе, помимо внешних данных, – владение национальным языком. Гузель на родном татарском говорит великолепно, хотя многие её ровесницы, выросшие в городе, этим похвастаться не могут.

– Многие сейчас не говорят на родном языке. Но в нашей семье иначе, мы дома говорим по-татарски. С детства люблю читать стихотворения на татарском, с родителями часто посещаем концерты национальных исполнителей: Гузели Уразовой, Ильдара Хакимова, Айдара Галимова.

На конкурсе Гузель представила яркий музыкальный номер – шуточный народный танец, где в красивом костюме лихо отплясывала в паре с молодым человеком. Интересуемся, кто же такой?

– Ильнар Хайретдинов, студент колледжа культуры и искусства, он помогал и в постановке. Я выбрала народный танец не случайно – танцевальные элементы знала с детства: ведь ни свадьба, ни торжество не обходятся без плясок под гармонь. Танцевала легко и задорно, думаю, зрителям понравилось.

– Понравилось. Ты чувствовала себя в фаворитах?

– Да, в этот раз уже оценила свои шансы и поняла, что смогу. Побеждает не самая красивая девушка, успех складывается из нескольких составляющих – артистизма, уверенности. Список можно продолжить.

– В визитке ты рассказала, что красотой пошла в маму, умом – в папу.

– Да, мама – красивая, папа – умный. У нас дружная семья, родители – Резеда Асгатовна и Филюс Фанирович – одноклассники, родились и выросли в деревне Кутлугуза Гафурийского района. Подрастает сестрёнка Гузалия девяти лет. На конкурс приехала вся родня, даже бабушка Гульшафига. Поддержка близких людей помогла.

– Гузель, ты – будущий фармацевт. Почему выбрала эту профессию?

– Пошла по стопам мамы, она медик. После окончания колледжа собираюсь учиться дальше, поступлю в вуз.

– Как же модельный бизнес? Не мечтаешь о подиуме, глянцевых обложках, ведь параметры практически 90-60-90?

– Не мечтаю, хотя, как сложится дальше, – не знаю. Главное – закончить учёбу. Конкурс красоты дал определённый опыт в жизни, предложили участвовать в республиканском конкурсе. Пока думаю.

Моя героиня признаётся, что подготовка к подобным мероприятиям отнимает много времени: репетировали каждый день в течение месяца. С ними занимались педагоги центра развития детского творчества. Но подготовка даром не прошла – зрители и жюри увидели настоящее шоу, праздничное представление.

– После оглашения итогов вас завалили подарками. Какой запомнился?

– Подарков было много, – говорит Гузель. – Путёвка в Казань, сертификат в магазин косметики и парфюмерии, даже живая бабочка. Ещё – учёба в автошколе, уже начала ходить на занятия. Но главное – тёплые, приятные слова.

– Топ-модели, которыми восхищается весь мир, часто недовольны своей внешностью. Тебя всё в себе устраивает?

– Абсолютно всё, хотя я бы хотела немного поправиться…

– Представляю реакцию женщин, которые мечтают похудеть, изнуряют себя диетами и занятиями в фитнес-зале. Значит, нет смысла задавать вопрос, как ты поддерживаешь форму?

– Ответ покажется неинтересным – в еде себя не ограничиваю, ем что захочу, не хожу в фитнес-зал. За день набегаешься – учёба, репетиции, это заменяет любые тренировки.

– Красавицы обычно капризны, а ты?

– Нет, это мне не свойственно, я серьёзная, целеустремлённая и пунктуальная.

– Как отреагировала на твою победу сестрёнка?

– Она призналась, что во время конкурса тихо молилась за меня.

У победительницы среди башкирских красавиц – Кадрии Зубаировой – неповторимый шарм, завораживающий взгляд, она органична на сцене, как рыба в воде. Её творческий конкурс был образцом высшего мастерства. На сцену девушка вышла с родителями в ярких национальных костюмах.

– Мои родители – творческие люди, папа – Хурмат Аллабердиевич – художественный руководитель клуба села Елембетово Стерлибашевского района, мама – Аниса Галиевна – организатор, я с детства на сцене. Окончила школу искусств, играю на курае, кубызе, немного на фортепиано. Танцую народные и эстрадные танцы, люблю петь. Родители окончили Стерлитамакское училище искусств, где познакомились и вскоре поженились. Старший брат Виль – инженер, он тоже играет на музыкальных инструментах, поёт, – говорит девушка.

– С такими талантами путь только на сцену…

– Все думали, что поступлю в академию искусств. Но со школы люблю гуманитарные предметы, решила попробовать себя в другой области – учусь на факультете башкирской филологии СФ БашГУ.

Кадрия тоже не новичок в подобных состязаниях. В 2014 году завоевала Гран-при в конкурсе «Стерлибашевская краса». Рассчитывала ли на успех в «Яз гузале»? Признаётся, что нет.

– Знала, что соперницы сильные. Но на репетициях и на самом конкурсе не смотрю, как выступают другие, сосредоточиваюсь на себе. Это выработалось годами.

Отдельного рассказа заслуживает номер, покоривший зрительный зал. Кадрия придумала и воплотила его сама. На сцене, помимо родителей, с ней выступал фольклорный эстрадный коллектив с.Елембетово «Йэйгор нурзары» («Цвета радуги»). Аранжировка – Рашида Хабибуллина.

– Ещё на сцене по реакции жюри поняла, что постановка удалась, – говорит Кадрия. – После услышала положительные отзывы профессионалов.

– Чего боялась перед конкурсом?

– Споткнуться или упасть на сцене, ведь приходилось ходить на шпильках. Вроде всё обошлось.

У Кадрии насыщенная жизнь: учёба, репетиции, в свободное время выступает с ансамблем «Ахиртлэр»с.Елембетово, недавно участвовали в телевизионном конкурсе «Баик».

В планах, как и у Гузели, – закончить учёбу, стать профессионалом в своём деле. Вот такие они, наши красавицы – увлечённые, целеустремлённые, парням придётся потрудиться, чтобы завоевать их сердца.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104