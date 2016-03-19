Проверьте печи и камины

ОНД предупреждает

Стерлитамакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы напоминает правила пожарной безопасности при эксплуатации бытовых отопительных приборов.

Перед началом топки необходимо проверить печи и дымоходы и в случае неисправности их отремонтировать. Эксплуатация неисправных печей приводит к пожару. Кладкой печи, её ремонтом должен заниматься квалифицированный печник. Опасно топить печи, имеющие трещины и повреждения кладки.

Очень опасно горение сажи в дымоходе. Поэтому в течение всего отопительного сезона надо очищать дымоходы и печи от сажи, топки следует чистить не реже одного раза в три месяца.

Печи должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций здания. Около печи прибейте предтопочный металлический лист размером 70 на 50 сантиметров, широкой стороной к топке. На нём запрещено размещать горючие вещества и материалы. Выбирайте лист без прогаров и повреждений.

Опасно хранить на печи домашние вещи, сушить дрова. Расстояние от неё до домашних вещей и мебели должно быть не менее 0,7 метра, от топочного отверстия – не менее 1,25 метра.

Не перекаливайте и не топите печь углём, торфом, газом, если она не предназначена для этих видов топлива. На чердаках все дымовые трубы и стены, где проходят дымовые каналы, должны быть побелены.

Запрещается пользоваться печами и каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий. Не оставляйте без присмотра растопленные печи и не поручайте надзор за ними малолетним детям. Нельзя применять для розжига бензин, керосин и прочие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

Не используйте вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов и не кладите в топку дрова, превышающие её размеры.

Соблюдая эти правила, вы убережёте себя и своих близких от пожаров.

Стерлитамакский межрайонный ОНД и ПР

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