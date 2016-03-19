Разыгран «Кубок Орлана»

Три дня во Дворце спорта «Стерлитамак-Арена» гремели битвы за «Кубок Орлана». Этот турнир на призы главы администрации городского округа стал традиционным и всероссийским. Он привлекает внимание юных хоккеистов ближайших регионов страны и, конечно, многочисленных любителей хоккея с шайбой.

В этот раз за кубок спорили команды, составленные из ребятишек 2008 года рождения. И открыли его стерлитамакский «Орлан-2008» и ижевская «Ижсталь». Первый период прошёл в равной упорной борьбе, но успеха командам не принёс. Во втором гости открыли счёт и вышли вперёд, но в третьем орлановцы догнали соперника, и основное время закончилось вничью – 5:5. Ворота гостей поразили Тимур Тикеев (трижды), Евгений Кондратенко и Иван Куликов. Но вот в серии послематчевых буллитов удача была на стороне команды из Удмуртии.

Во второй игре упорное сопротивление орлановцам оказал альметьевский «Нефтяник». Интрига держалась буквально до финала, и всё-таки стерлитамакская команда победила со счётом 4:3 (у нас трижды отличился Евгений Кондратенко, одну шайбу провёл Тимур Тикеев).

Третий поединок наш «Орлан-2008» провёл с салаватской командой «Юрматы». Воспитанники тренера Динара Рафикова подарили местным болельщикам победу со счётом 5:2 (хет-трик сделал Тимур Тикеев, по шайбе забили Айнур Замилов и Артур Халлыев).

Затем орлановцы не оставили никаких шансов хоккеистам команды «Кедр» из Новоуральска – 5:1. Шайбы забили наши Тимур Тикеев (трижды) и Дамир Мамаев (дважды).

В последний игровой день орлановцы встречались с челябинским «Стартом», имевшим лишь одно поражение. Уже на первой минуте счёт открыл Тимур Тикеев, он же забил и вторую шайбу. В конце второго периода отрыв увеличили Евгений Кондратенко и Данил Леонтьев, гости же забили «гол престижа» – 4:1. «Орлан» в итоге набрал равное количество очков с «Ижсталью», но по результату личной встречи всё же уступил первое место гостям из Удмуртии. Третье место занял челябинский «Старт».

На торжественной церемонии закрытия турнира кубки, медали, дипломы призёрам вручали депутат Государственной Думы Алексей Изотов, заместитель главы администрации городского округа Тимур Мурзагалин, депутат Госсобрания – Курултая Республики Башкортостан Ринат Райманов. Лучшим игроком турнира признан ученик гимназии № 1 Иван Куликов; специальными призами отмечены вратарь «Старта» Софья Бойченко, защитник «Ижстали» Артемий Машенин, нападающий «Орлана», ученик школы № 32 Евгений Кондратенко, лучший бомбардир орлановцев, ученик гимназии № 2 Тимур Тикеев. Приз «Самому ценному игроку», учреждённый главой администрации ГО Владимиром Куликовым, завоевал ученик школы № 32 Матвей Мичурин.

С.ГАФАРОВ

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