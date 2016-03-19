Рустэм ХАМИТОВ: «Я горжусь нашими людьми»

Глава Башкортостана пообщался с жителями республики в прямом эфире

Разговор, состоявшийся 13 апреля, транслировали несколько телеканалов и радиостанций. В течение трех часов руководитель региона отвечал на вопросы, поступавшие со всех уголков РБ. Публикуем наиболее интересные фрагменты беседы.

— Мне меньше всего хочется говорить о цифрах, называть проценты, тонны, километры и прочие измеряемые вещи. Но в данном случае я все-таки не удержусь и скажу о том, что мы в 2016 году поработали неплохо, и начало 2017 года тоже внушает оптимизм.

Рост промышленного производства достаточно приличный для нашей республики. В 2017 году мы идем с плюсом 2,5-3 процента по отношению к первому кварталу 2016 года. Кроме того, у нас — и это очень хорошо — растут налоговые доходы. Мы идем примерно на 15 процентов выше по сбору налогов, чем это было в первом квартале 2016 года.

У нас неплохо обстоят дела с инвестициями. Хочу сказать, что в целом республика чувствует себя надежно во всех смыслах.

О зарплатах

— Мы сейчас работаем над Стратегией развития республики до 2030 года. Один из главных показателей в этом документе — рост заработной платы. Практически всегда в последние 20-30 лет, да и в советское время тоже, республика отставала от среднероссийских показателей.

Первое, что надо делать, — безусловно, повышать заработную плату в сельском хозяйстве.

О кооперативах

— Буквально вчера у меня были коллеги и рассказывали о том, что по ряду направлений развивается кооперативное движение. Мне было приятно услышать о том, что формируется и создается кооператив с красивым названием «Башкирская пчела». Этот кооператив постарается максимально охватить наших пчеловодов, создать им условия для того, чтобы реализация шла хорошо, и даже разливать продукцию, если она соответствует качеству, в фирменные баночки, давать этикетки, рынки сбыта.

Мы готовы помогать. В сельской местности можно создавать кооперативы.

Ильшат Фазрахманов, министр сельского хозяйства РБ:

— Наша цель — к 2020 году увеличить валовое производство сельхозпродукции до 250 млрд рублей, поэтому мы ищем новые подходы в работе, рассматриваем разные варианты

для развития агробизнеса внутри республики. Одним из вариантов решения этого вопроса мы видим в развитии системы сельхозкооперативов, которые бы объединяли крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства.

Я считаю, что кооперативы — наше будущее, и именно через их развитие мы можем помочь нашему сельскому населению, постараться максимально их вовлечь в хозяйственный оборот, чтобы они получали товарную продукцию, условно говоря, по 100 тысяч рублей на одно домохозяйство. Главное — заинтересовать их, поддержать их.

О малом бизнесе

— Статистика говорит о том, что 20 процентов населения хотели бы заниматься бизнесом, но по разным причинам не идут. Сегодня у нас в бизнесе меньше 10 процентов от числа жителей, проживающих в республике. Что сделать для того, чтобы эти 20 процентов заработали? На самом деле, в моем понимании, это главный капитал страны.

Рашит Хайруллин, председатель Комитета Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству:

— Малый бизнес может стать хорошей формой занятости населения, в частности, молодежи. В выступлении Хамитова прозвучал сигнал главам районных администраций и чиновникам заинтересовать людей, развеивать сомнения, содействовать развитию бизнеса. Задача органов местного самоуправления — помочь предпринимателям найти выход на рынок.

В то же время самим предпринимателям не надо только уповать на государство. Бюджетными деньгами невозможно решить все проблемы малого и среднего бизнеса.

Надо эффективно использовать помощь государства. К примеру, среди многих форм поддержки предпринимательства особенно востребован лизинг. То есть приобретение

оборудования для производства. Один рубль, выделенный в форме лизинга, через три-четыре года возвращается пятью рублями.

Мы как законодатели тоже будем корректировать Положение о предпринимательстве в республике. Особое внимание уделим развитию малого и среднего бизнеса на селе — потребительским кооперативам.

О территориях опережающего социально-экономического развития

— Может быть, не все знают, что такое территория опережающего социально-экономического развития. Это особый статус, который придается городам, чтобы создать экономическую жизнь путем снижения налоговых отчислений для предприятий, создания комфортных условий для бизнеса и т.д.

Сергей Новиков, министр экономического развития РБ:

— У нас шесть моногородов — это Белебей, Кумертау, Нефтекамск, Учалы, Белорецк и Благовещенск. В настоящее время статус территорий опережающего социально-экономического развития имеют Белебей и Кумертау. Остальные четыре моногорода также претендуют на присвоение статуса ТОСЭР. Это позволит привлечь ополнительные инвестиции и создать в городах новые рабочие места, которые не будут связаны с деятельностью градообразующих предприятий. К концу 2017 года планируется привлечь в моногорода не менее 20 млрд рублей инвестиций и создать порядка 4,5 тысячи рабочих мест.

О здравоохранении

— Буквально в этом году мы приступаем к строительству нового корпуса онкологического диспансера. Цена вопроса — более 2 млрд рублей. В этом году мы начнем строительство нового хирургического корпуса кардиологического диспансера. Цена вопроса — более 3 млрд рублей. У нас будут строиться поликлиники, в том числе в Уфе, муниципалитетах,

городах. Этот процесс идет постоянно.

Знаю, что достаточно много жалоб на то, что тяжело попасть к узким специалистам, что порой тяжело дозвониться в регистратуру и записаться на прием к врачу. Мы понимаем все эти проблемы. На сегодняшний день до сих пор еще идет отладка электронного приема звонков и электронной записи на прием к врачам.

Анвар Бакиров, министр здравоохранения РБ:

— Чтобы сделать удобной работу для персонала поликлиник и пациентов, чтобы минимизировать барьеры между ними, мы реализуем проект «Открытая регистратура». Он направлен на повышение доступности и качества медицинской помощи и создание комфортных условий пребывания пациентов в медицинских учреждениях. На сегодняшний день данный проект реализован в некоторых медицинских учреждениях республики. Но до конца года открытые регистратуры появятся повсеместно, будут отработаны маршрутизация, логистика, продвижение пациента, предупреждение необдуманных очередей. Создаются условия для посещения медучреждений инвалидами, маломобильными руппами населения. На обеспечение доступной среды в прошлом году было направлено 26 миллионов рублей.

Об ЭКО

— В этом году в республике будет проведено 1,5 тысячи таких процедур в наших больницах и перинатальных центрах.

Могу для сравнения сказать, что несколько лет назад эти цифры были 150-200. Идем на финансирование этой процедуры. ЭКО, надеюсь, позволит нам увеличить количество рождений.

Не все вставшие в очередь в 2016 году, к сожалению, могут получить право на эту процедуру в 2017 году. Но это обязательно произойдет в 2018 году, потому что мы не намерены снижать объем этих процедур в обозримом будущем.

Римма Утяшева, депутат Госсобрания — Курултая, заслуженный врач РБ:

— Сегодня ЭКО — это необходимость. За 10 лет благодаря этой процедуре в республике родилось 2200 детей. Сейчас на очереди стоят три тысячи семей, и в ближайшие два года мы должны будем им помочь. Замечательно, что государство оказывает существенную поддержку в этом вопросе — повышении рождаемости всеми возможными методами.

О льготах многодетным семьям

— Многодетные семьи будут получать дотации, субсидии, помощь. Здесь никакого снижения социальной поддержки не ожидается.

Продолжая тему льгот. Мы сейчас стараемся выходить на следующий вариант: льготы давать тем, кто в них нуждается. Поэтому помощь будет адресной. Она будет оказываться тем, кто в ней нуждается. А уж часть тех, кто живет неплохо, льготы эти получать не будет. Надеюсь, вы понимаете, что в таком подходе заключается справедливость.

Я недавно смотрел цифры: социальная поддержка в доходе наших россиян сегодня составляет почти 20 процентов. А в советское время эта цифра не достигала 15 процентов.

О культуре

— Мне, вообще говоря, в последнее время не стыдно за нашу республику. У нас проходят хорошие, крупные культурные события. В 2020 году в Уфе пройдет Всемирная фольклориада. 65-70 стран мира пришлют к нам свои творческие народные коллективы.

Заработала система грантов Главы республики, появились новые хорошие художественные произведения, новые книги, новые картины, новые фильмы, новые постановки. И это все еще и пропагандирует нашу республику, открывает нашу республику для тысяч людей, которые, может быть, не слышали о нас — и в стране, и за рубежом. Мое внутреннее убеждение и мои реальные действия будут направлены на то, чтобы постоянно в большом объеме поддерживать культуру Республики Башкортостан.

Амина Шафикова, министр культуры РБ:

— Дан старт проекту «Единой России» «Местный дом культуры», направленный на развитие и обновление материально-технической базы сельских клубов и ДК. В проекте принимают участие 32 учреждения районов и городов Республики Башкортостан. Каждое получит около 1 млн рублей на различные нужды: световое и звуковое оборудование, одежду сцены, музыкальные инструменты, мебель. Проект будет реализовываться в течение трех лет — с 2017 по 2019 год.

Отрадно, что наши муниципалитеты будут иметь возможность привести в порядок дома культуры. Ведь в сельских поселениях они являются центром общественной жизни, и развивать и поддерживать их крайне важно. Здесь человек может реализовать интересы и увлечения, раскрыть свой творческий потенциал.

О свалках

— Если три-четыре года назад мы не могли найти желающих заняться решением этой проблемы, то сегодня мы просто изнываем от количества предложений по переработке твердых бытовых отходов.

Надо, конечно, строить полигон ТБО, в том числе с привлечением инвесторов. Потому что ни для кого не секрет, что сегодня это очень хороший способ зарабатывания денег. И тариф за переработку отходов, и тариф за сбор неплохие.

Илдар Хадыев, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан:

— Ранее мы строили полигоны, вкладывая бюджетные деньги, они заполнялись, мы строили новые… Прерогатива сейчас — извлечь все полезные компоненты и многое пустить на переработку. И здесь должен выступить бизнес. Процесс непростой, но наш регион имеет 31 узаконенный полигон. Работа продолжается.

Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».

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