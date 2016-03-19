С чемпионом сыграли достойно!

«Спортакадемия-ВРЗ» встретилась с «Ярославичем»

В завершающем чемпионат России туре местной волейбольной дружине довелось встретиться с лидером высшей лиги «А» – командой волейбольного клуба «Ярославич» (клуб имеет славную историю: был основан в 1988 году и почти все эти годы выступал в суперлиге, лишь последние два сезона в связи с резким омоложением состава играл в компании команд рангом пониже).

В субботу, когда наш спортивный комментатор Сергей Туленков объявлял состав команды гостей, болельщики на трибунах Дворца спорта «Стерлитамак-Арена» сочувствовали подопечным старшего тренера «Спортакадемии-ВРЗ» Сергея Грибова – спортивные звания многих волейболистов Ярославля внушали уважение: тут и мастера спорта, и мастера спорта международного класса, и заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Александр Соколов… Можно было успокоить себя лишь тем, что наша команда уже выполнила свою задачу, оставшись в высшей лиге «А» на следующий сезон. А вот ярославцам, чтобы стать недосягаемыми для преследующих их барнаульцев, нужна была победа.

Наверное, поэтому наши волейболисты вышли на площадку в хорошем настроении и играли раскрепощённо, даже в подаче ошибались намного реже, чем обычно. По крайней мере, в начале первого сета стерлитамакцы даже повели в счёте, к первому техническому тайм-ауту – 8:6, ко второму сохраняли ещё преимущество – 16:15. Трибуны аж притихли от приятной неожиданности… И всё-таки класс есть класс! Ярославцы догнали – 22:22 и взяли партию – 25:22.

Упустив свой шанс в первом сете, второй наши провалили (тот же Олег Хохлов, выпускаемый специально на подачу, три раза подряд послал мяч в сетку) – 18:25 и 0:2 по партиям.

Сергею Грибову в перерыве всё же удалось взбодрить наших игроков, и третий сет не выглядел столь удручающе – ко второму техническому тайм-ауту мы проигрывали всего одно очко – 15:16. Однако конечный результат партии – 20:25, итог первого игрового дня – 0:3. Гости победили, взяли три очка и стали чемпионами России в высшей лиге «А».

В воскресенье иду на волейбол с явным предчувствием, что сегодня игра получится другой. И интуиция меня не обманула.

Впрочем, у чемпиона выходит самый боевой состав. Только и наши ребята не выглядят удручёнными. Первым на подаче капитан команды, мастер спорта Виктор Ежов, долгий красивый розыгрыш, атака того же Ежова, очко наше. Вот только потом прицел у стерлитамакцев как-то сбивается, да и соперники вытаскивают прямо-таки не берущиеся мячи; уже 9:16 – проигрываем крупно. Ан нет, разрыв сокращается – 18:21. Почти догнали, но… 22:25.

Второй сет. Тренер гостей, мастер спорта международного класса В.В.Сидельников несколько омолаживает состав на площадке. И «Спортакадемия» выходит вперёд, ведёт всю партию, заканчивая её со счётом 25:16 (!).

Третий сет. Наши ребята воодушевлены. Пошла и подача. На площадке, как говорят болельщики: «Заруба!». Стерлитамакцы снова ведут – 8:6. Но вот и 10:10. Опять выходим вперёд – 16:12. И ура! Сет выигран – 25:17.

Четвёртая партия. На игру подопечных мастера спорта международного класса Сергея Игоревича Грибова любо-дорого смотреть. Его уроки налицо: заметно прибавили Иван Подребинкин, Иван Маршинин, даже Олег Хохлов выглядит приободрившимся. На этот раз старший тренер выпускает на площадку сразу обоих наших лидеров – Виктора Ежова и Фёдора Савчука, что явно способствует повышению эффективности действия всей команды. 25:20 – сет наш, победа по партиям – 3:1, выиграны три очка! Зал стоя бурно приветствует волейболистов, поздравляя и команду гостей с возвращением в суперлигу, и нашу дружину с успешным выполнением поставленной задачи.

Вручаются призы: самому активному болельщику сезона – Азамату Галееву, лучшему игроку «Ярославича» – мастеру спорта международного класса Леониду Щадилову, лучшему игроку «Спортакадемии-ВРЗ», мастеру спорта – Виктору Ежову. Среди награждающих – депутат Госдумы РФ, председатель попечительского совета нашего волейбольного клуба Алексей Изотов, не пропустивший, кстати, почти ни одной домашней игры.

Теперь с нетерпением будем ждать игр следующего сезона.

Олег ПЕРШИН

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