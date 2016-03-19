Сайт округа – второй в России!

20 апреля в Москве состоялось награждение победителей и призёров XIV Всероссийского конкурса веб-сайтов муниципальных образований «Лучший муниципальный сайт». Сайт Совета городского округа удостоен второго места как лучший сайт представительного органа.

Цель конкурса – популяризация интернет-технологий в работе местных органов власти. Организаторами конкурса выступают Российская муниципальная академия, профильные комитеты по местному самоуправлению Совета Федерации и Государственной Думы РФ, журнал «Управа» и Союз журналистов России.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104