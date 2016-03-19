Сделаем наш город красивее и уютнее
15 апреля стартовал ежегодный экологический месячник по санитарной очистке и благоустройству. Я обращаюсь с просьбой к руководителям предприятий, трудовым коллективам, предпринимателям и студентам, ко всем неравнодушным гражданам: давайте вместе наведём порядок в родном городе!
22 и 29 апреля состоятся субботники, когда каждый сможет внести свой вклад, помочь коммунальным службам навести чистоту на улицах, в парках и скверах нашего общего дома. Субботник – это ещё и отличная возможность на личном примере показать молодёжи своё участие в жизни города.
Стерлитамак не раз становился одним из самых благоустроенных городов в России и Башкортостане. Гости из других регионов всегда высоко оценивают красоту и ухоженность городских бульваров. Это накладывает на нас, горожан, большую ответственность, стимулирует и впредь заботиться о чистоте и порядке городских территорий.
2017-й объявлен Годом экологии в России, поэтому нам особенно важно сообща привести в порядок наш город, очистить от скопившегося за зиму мусора улицы Стерлитамака.
Уверен, что общими усилиями мы сделаем наш город ещё красивее и уютнее!
Владимир КУЛИКОВ,
глава администрации ГО