Сделаем наш город красивее и уютнее





15 апреля стартовал ежегодный экологический месячник по санитарной очистке и благоустройству. Я обращаюсь с просьбой к руководителям предприятий, трудовым коллективам, предпринимателям и студентам, ко всем неравнодушным гражданам: давайте вместе наведём порядок в родном городе!

22 и 29 апреля состоятся субботники, когда каждый сможет внести свой вклад, помочь коммунальным службам навести чистоту на улицах, в парках и скверах нашего общего дома. Субботник – это ещё и отличная возможность на личном примере показать молодёжи своё участие в жизни города.

Стерлитамак не раз становился одним из самых благоустроенных городов в России и Башкортостане. Гости из других регионов всегда высоко оценивают красоту и ухоженность городских бульваров. Это накладывает на нас, горожан, большую ответственность, стимулирует и впредь заботиться о чистоте и порядке городских территорий.

2017-й объявлен Годом экологии в России, поэтому нам особенно важно сообща привести в порядок наш город, очистить от скопившегося за зиму мусора улицы Стерлитамака.

Уверен, что общими усилиями мы сделаем наш город ещё красивее и уютнее!

Владимир КУЛИКОВ,

глава администрации ГО

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104