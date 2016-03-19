Селфи на избирательном участке

Необычный телемост

Увидеть Белгородское урочище Лысые горы с его редкими растениями из сообществ «сниженных альп». Вспомнить о маленькой русской Атлантиде – озере Светлояр и невидимом Китеж-граде. Рассказать о памятниках природы нашей республики. Это самые увлекательные моменты второго ежегодного телемоста среди клубов молодых избирателей России.

Четырёхсторонний телемост был организован клубом молодого избирателя при молодёжном совете нашего городского округа. В его работе участвовали города Губкин (Белгородская область), Реж (Свердловская область), Нижний Новгород и Стерлитамак. Кроме блока, посвящённого Году экологии, клубы представили мини-отчёт о работе и обсудили подготовку к выборам 2017-2018 гг. Участниками телевстречи были молодые активисты, гостями – депутаты и председатели территориальных избирательных комиссий.

Клубы молодых избирателей составляют студенты и работающая молодёжь. Юноши и девушки просвещают будущих избирателей: проводят мероприятия для повышения правовой грамотности и электоральной активности молодёжи. В Реже популярны правовые олимпиады, деловая игра «Выборы Президента», социологические опросы. Нижегородцы организуют литературно-патриотические маршруты, ребята из Губкина – политическую гостиную, конкурсы видеороликов. В копилке идей стерлитамакцев – обучение молодых граждан для фокус-групп, совместные мероприятия с киноклубом, деловая игра «Проводим выборы», фотоконкурс «Выбор в объективе» (селфи на избирательном участке) и многое другое.

– Идея провести телемост с другими клубами молодых избирателей появилась в феврале прошлого года, – рассказывает Сергей Хисматуллин, председатель Стерлитамакского клуба молодого избирателя. – На подготовку к первому телемосту потребовалось три месяца. Он состоялся 27 апреля 2016 года и был посвящён 110-летию первой Государственной Думы и развитию парламентаризма в России. Сегодня мы снова встретились с нашими друзьями из других городов, узнали, как у них идут дела, как развиваются клубы. Телемост – отличная возможность обменяться опытом, это своеобразный катализатор идей – как улучшить нашу работу, чему уделить больше внимания. Также полезно было обсудить реальные проблемы в сфере природопользования, мы узнали о красивых местах других регионов нашей страны.

– Вы стараетесь повысить электоральную активность. Но многие молодые люди уверены, что от их голоса ничего не зависит…

– Они ошибаются. По статистике Федерального агентства по делам молодёжи за 2016 год, в России проживают порядка 31,5 млн юношей и девушек. Это более 21 процента от общего числа жителей нашей страны, пятая часть населения России. Более 26 млн человек из них являются совершеннолетними и обладают активным избирательным правом. Перед нами огромнейшая электоральная сила! К её мнению просто невозможно не прислушаться, именно поэтому каждому молодому человеку необходимо ходить на выборы, высказывать своё политическое мнение, чтобы после подведения итогов голосования учитывались точки зрения всех возрастных групп общества. Всё чаще звучит предложение сделать участие в выборах гражданской обязанностью. В рамках дискуссий, которые бывают у нас в клубе, мы, в частности, обсуждаем и это предложение, его «за» и «против». В любом случае, электоральная активность молодёжи с каждым годом будет повышаться. Это связано с развитием правовой и политической грамотности, с широким обсуждением в СМИ политических событий нашей жизни.

Полина АРСЕНЬЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104