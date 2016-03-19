Смеяться разрешается!

Прошли два полуфинала юниор-лиги КВН

Когда в КВН играют школьники, это всегда весело, неожиданно и свежо. Всё-таки юный возраст участников влияет на атмосферу, ход и смысл игры.

Юниор-лига просто создана для того, чтобы дарить своим зрителям положительные эмоции. Вот и на этот раз в ГДК собрались 15 команд, чтобы в двух жарких полуфиналах добыть для себя вожделенную путёвку в финал.

«ХОТИМ ИГРАТЬ В ФИНАЛЕ!»

Первый блок полуфинальных баталий начался с выступления команды из Салавата «Юность life», которая запомнилась миниатюрой «Случай в тире». Три школьницы пришли со своими молодыми людьми в тир и просят их заработать приз.

– Я хочу вон того зайчика! – говорит одна.

– А я – вон того котёнка! – вторит ей другая.

– А я хочу седьмой айфон! – требует третья, но, увидев направленный на неё ствол, спохватывается:

– Ладно, вот того мишку…

Актуальной кажется миниатюра салаватцев «Свидание».

– Ой, лужа! – вскрикивает девушка, и молодой человек снимает с себя куртку, чтобы бросить её под ноги.

– Ещё лужа! – пищит девушка, и он расстаётся с футболкой.

– Опять лужа! – морщится его спутница. И тогда парень, стягивая брюки, не выдерживает:

– Всё, последний раз с тобой по Стерлитамаку гуляю!..

Команда школы № 29 «Bembona» насмешила зал миниатюрой про скидки в магазине О’кей. Когда объявили, что мешок сахара стоит рубль девяносто, все немощные бабки побросали свои палки и на себе поволокли мешки с заветным сахарком.

Уфимская команда «Бонус» встретила стерлитамакского зрителя задорным рэпом:

– Когда в школе отменяют последний урок…

Одноклассники кричат: «Ё!», а я говорю: «Рок!».

Самая брутальная команда юниорки «В отрыв» из 7-й школы отличилась двумя фишками – курсами пацанской фотографии и видеорекламой пищевой соды. На месте маркетологов БСК я бы ролик про соду у школьников купила – такая реклама сработает наверняка!

Уморительно выглядела команда школы № 33 «Начальная школа». Хороши были все – и Саша, которого родители пугают Пугачёвой, и девочки, покупающие в школьном буфете сочный и мощный… букен, и крошка Даниил, вышедший на сцену с девушкой Леной на вырост:

– Я за ней сейчас ухаживать начну,

А потом её квартиру на себя перепишу!

Пошутили малыши и про любовь, которая в младших классах проявляется по-своему:

– Машка, с днём рождения! – кричит одноклассник и бьёт Машку ранцем по голове. А дальше – всё по той же схеме:

– Машка, с Восьмым марта!

– Машка, с Днём влюблённых!

А в конце резюме: «Красивые девочки, которые после девятого класса уходят в ПТУ, может, в этом не ваша вина?!».

Симпатичные девушки из команды 31-й школы «Вова» себя представили так:

– Вот Даша, которая не ходит на уроки экономики. Потому что на ногтях она зарабатывает больше учительницы экономики.

– А вот Лиза, которая не знает историю Дома Романовых, зато отлично знает историю развода Ольги Бузовой.

– А вот Камила, которая похудела на три килограмма, когда рассталась со своим парнем. Она просто перестала краситься.

Закончили девчонки оптимистично:

– «Вова»: команда с таким названием ещё лет десять проиграет!

Старые знакомые из Новой Отрадовки – команда «SANTA» – устроили на сцене сельский карнавал, на котором брутальный Никита зажигал вместе со своим старым другом Билли из старого города. Билли дал всем совет:

– Как говорят у нас на диком-диком Ашкадаре, бросайте коней, хватайте лодки – всё затопило!

Уходя со сцены, «SANTA» хором спела:

– Мы три года играем, всё нет медалей.

А мы хотим играть в финале!

После «Приветствия» все семь команд первого полуфинала встретились на конкурсе «Пять новостей». Процитирую наиболее любопытные:

– Заботливый предприниматель строит пивбар и аптеку параллельно! («Bembona»).

– У математички личная жизнь стремится к нулю! («В отрыв»).

– Если долго смотреть на интерактивную доску, можно увидеть слёзы родителей, которые на неё скидывались! («Начальная школа»).

– Я свободно разговариваю на французском, английском и других уроках! («Вова»).

– Мальчик, у которого нос картошкой, чтобы стать привлекательней, посыпает его лучком! («SANTA»).

ПОЮЩЕЕ САЛО ВМЕСТО ВОКАЛА

Второй полуфинал по степени накала страстей не уступал первому ни в чём. Шаймуратовские ребятки из команды 15-й школы «Без проблем» по традиции порадовали смешными видеофильмами, снятыми кинокомпанией «ШаймураткаWOOD». Это были «Время первых» (о тех, кто съедает всё в школьной столовой), «Зверопой» (о тех, кто поёт под окнами под гитару), «Красавица и чудовище» (о воспитанной девочке и дворовом хулигане).

Команда 1-го лицея «На последней парте» представила хит «Родительское собрание».

– Надо поговорить о поведении ваших детей! – говорит классный руководитель.

– А может, пиццу закажем? – предлагает чей-то отец.

– Господин Калачёв, мы и так собрание у вас в кафе проводим!

– А вы ещё мои салатики не пробовали!..

Приглянулся публике оптимистичный парень из команды 14-й школы «Здесь и сейчас»:

– Красильников, у тебя за изложение 2/3.

– Так два плюс три будет пять!

– Отца в школу!

– Пять лет его не встречал, хоть теперь увижу!

А ещё команда 14-й школы предложила хештеги к известным книгам.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 15 апреля 2017 года)

Марина ВОРОНОВА

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