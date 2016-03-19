Смеяться разрешается!
Прошли два полуфинала юниор-лиги КВН
Когда в КВН играют школьники, это всегда весело, неожиданно и свежо. Всё-таки юный возраст участников влияет на атмосферу, ход и смысл игры.
Юниор-лига просто создана для того, чтобы дарить своим зрителям положительные эмоции. Вот и на этот раз в ГДК собрались 15 команд, чтобы в двух жарких полуфиналах добыть для себя вожделенную путёвку в финал.
«ХОТИМ ИГРАТЬ В ФИНАЛЕ!»
Первый блок полуфинальных баталий начался с выступления команды из Салавата «Юность life», которая запомнилась миниатюрой «Случай в тире». Три школьницы пришли со своими молодыми людьми в тир и просят их заработать приз.
– Я хочу вон того зайчика! – говорит одна.
– А я – вон того котёнка! – вторит ей другая.
– А я хочу седьмой айфон! – требует третья, но, увидев направленный на неё ствол, спохватывается:
– Ладно, вот того мишку…
Актуальной кажется миниатюра салаватцев «Свидание».
– Ой, лужа! – вскрикивает девушка, и молодой человек снимает с себя куртку, чтобы бросить её под ноги.
– Ещё лужа! – пищит девушка, и он расстаётся с футболкой.
– Опять лужа! – морщится его спутница. И тогда парень, стягивая брюки, не выдерживает:
– Всё, последний раз с тобой по Стерлитамаку гуляю!..
Команда школы № 29 «Bembona» насмешила зал миниатюрой про скидки в магазине О’кей. Когда объявили, что мешок сахара стоит рубль девяносто, все немощные бабки побросали свои палки и на себе поволокли мешки с заветным сахарком.
Уфимская команда «Бонус» встретила стерлитамакского зрителя задорным рэпом:
– Когда в школе отменяют последний урок…
Одноклассники кричат: «Ё!», а я говорю: «Рок!».
Самая брутальная команда юниорки «В отрыв» из 7-й школы отличилась двумя фишками – курсами пацанской фотографии и видеорекламой пищевой соды. На месте маркетологов БСК я бы ролик про соду у школьников купила – такая реклама сработает наверняка!
Уморительно выглядела команда школы № 33 «Начальная школа». Хороши были все – и Саша, которого родители пугают Пугачёвой, и девочки, покупающие в школьном буфете сочный и мощный… букен, и крошка Даниил, вышедший на сцену с девушкой Леной на вырост:
– Я за ней сейчас ухаживать начну,
А потом её квартиру на себя перепишу!
Пошутили малыши и про любовь, которая в младших классах проявляется по-своему:
– Машка, с днём рождения! – кричит одноклассник и бьёт Машку ранцем по голове. А дальше – всё по той же схеме:
– Машка, с Восьмым марта!
– Машка, с Днём влюблённых!
А в конце резюме: «Красивые девочки, которые после девятого класса уходят в ПТУ, может, в этом не ваша вина?!».
Симпатичные девушки из команды 31-й школы «Вова» себя представили так:
– Вот Даша, которая не ходит на уроки экономики. Потому что на ногтях она зарабатывает больше учительницы экономики.
– А вот Лиза, которая не знает историю Дома Романовых, зато отлично знает историю развода Ольги Бузовой.
– А вот Камила, которая похудела на три килограмма, когда рассталась со своим парнем. Она просто перестала краситься.
Закончили девчонки оптимистично:
– «Вова»: команда с таким названием ещё лет десять проиграет!
Старые знакомые из Новой Отрадовки – команда «SANTA» – устроили на сцене сельский карнавал, на котором брутальный Никита зажигал вместе со своим старым другом Билли из старого города. Билли дал всем совет:
– Как говорят у нас на диком-диком Ашкадаре, бросайте коней, хватайте лодки – всё затопило!
Уходя со сцены, «SANTA» хором спела:
– Мы три года играем, всё нет медалей.
А мы хотим играть в финале!
После «Приветствия» все семь команд первого полуфинала встретились на конкурсе «Пять новостей». Процитирую наиболее любопытные:
– Заботливый предприниматель строит пивбар и аптеку параллельно! («Bembona»).
– У математички личная жизнь стремится к нулю! («В отрыв»).
– Если долго смотреть на интерактивную доску, можно увидеть слёзы родителей, которые на неё скидывались! («Начальная школа»).
– Я свободно разговариваю на французском, английском и других уроках! («Вова»).
– Мальчик, у которого нос картошкой, чтобы стать привлекательней, посыпает его лучком! («SANTA»).
ПОЮЩЕЕ САЛО ВМЕСТО ВОКАЛА
Второй полуфинал по степени накала страстей не уступал первому ни в чём. Шаймуратовские ребятки из команды 15-й школы «Без проблем» по традиции порадовали смешными видеофильмами, снятыми кинокомпанией «ШаймураткаWOOD». Это были «Время первых» (о тех, кто съедает всё в школьной столовой), «Зверопой» (о тех, кто поёт под окнами под гитару), «Красавица и чудовище» (о воспитанной девочке и дворовом хулигане).
Команда 1-го лицея «На последней парте» представила хит «Родительское собрание».
– Надо поговорить о поведении ваших детей! – говорит классный руководитель.
– А может, пиццу закажем? – предлагает чей-то отец.
– Господин Калачёв, мы и так собрание у вас в кафе проводим!
– А вы ещё мои салатики не пробовали!..
Приглянулся публике оптимистичный парень из команды 14-й школы «Здесь и сейчас»:
– Красильников, у тебя за изложение 2/3.
– Так два плюс три будет пять!
– Отца в школу!
– Пять лет его не встречал, хоть теперь увижу!
А ещё команда 14-й школы предложила хештеги к известным книгам.
(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 15 апреля 2017 года)
Марина ВОРОНОВА