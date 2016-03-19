Станцевали на «пятёрку»

16 апреля в Уфе прошли официальные соревнования Республики Башкортостан по танцевальному спорту.

Спортсмены из ТСК «Вдохновение» защищали честь Стерлитамака и показали достойные результаты. В категории «Дети-1» (9 лет и младше) бронзовыми призёрами стали Анфиса Воронина и Рамзан Ибрагимов. В категории «Юниоры-1» (12-13 лет) бронзовые медали привезли Артемий Хабибуллин и Стефания Иванова. «Золото» первенства РБ завоевали Роман Сидоров и Эльза Даминева в категории «Юниоры-2» (14-15 лет), а Данил Глазунов и Мария Изотова стали абсолютными чемпионами Республики Башкортостан в категории «Молодёжь» (16-18 лет).

К.АМЕЛЬЧЕНКО

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