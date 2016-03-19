В Башкортостане поддержат фермеров и сельхозкооперативы

В республике определили главные задачи агропромышленного комплекса

Сельское хозяйство Башкортостана является одним из ведущих в стране. По объему сельхозпродукции наш регион занимает седьмое место (166 млрд рублей по итогам 2016 года). В ближайшие четыре года планируется увеличить объемы в полтора раза и войти в пятерку лидеров.

Повышать качество жизни на селе

Выступая на коллегии Министерства сельского хозяйства РБ, Глава Башкортостана Рустэм Хамитов отметил:

— Надо способствовать формированию на базе самых крепких хозяйств малых сельхозпредприятий, агрофирм, цехов по переработке и т. д. Нужно помогать им в расширении, создании новых рабочих мест, кооперации и сбыте продукции.

Аграриям нужно ориентироваться на рынок, реальные запросы потребителей, производить ту продукцию, которая наиболее востребована и приносит наибольший доход. Конкретно на этот год поставлена задача увеличить объем продукции на 20 млрд рублей — то есть довести показатель до 185 млрд рублей.

— Это сложно, но выполнимо. Рост должен быть обеспечен за счет сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, их доля должна увеличиться с 49 до 53%, а к 2020 году — вырасти до

60%, — заявил министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. — Вместе с тем, основной задачей уже с этого года для нас является увеличение эффективности производства в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах. Рост производства по данному сегменту должен быть в 2017 году 17 млрд рублей и составить 87 млрд рублей.

По словам министра, потенциал производства будет сфокусирован на производстве зерна, овощей, молока, мяса и продукции переработки.

Зерно

В 2016 году республика произвела 3,3 млн тонн зерна — это в четыре раза больше, чем шесть лет назад, и на пять процентов выше минимально допустимого уровня продовольственной безопасности. В этом году стоит задача произвести 3,5 млн тонн зерна, а к 2020 году выйти на 4,2 млн.

В этом сезоне в частности запланировано в восемь раз увеличить посевы сои — до 800 гектаров, на 10-20 процентов — площади гречихи, гороха и проса. Некоторые хозяйства приступят к возделыванию пока еще новых для региона культур — нута (турецкого гороха) и полбы (вид пшеницы). Вырастут также площади посева сахарной свеклы.

Одна из проблем, которая препятствует росту, — бесхозные земли. Не хватает эффективных собственников.

— Сотни тысяч гектаров в республике не используются, — отметил Хамитов. — В Мишкинском районе более 31 тысячи га таких земель. Более 30 тысяч га — в Учалинском районе. В Янаульском районе пустуют 25 тысяч га, в Белокатайском — 22 тысячи га, в Аскинском — почти 20 тысяч га, в Зилаирском — 18 тысяч га. Этот список можно продолжать… Вопрос о нерадивом отношении к земле должен быть окончательно закрыт. Тех, кто не использует ее по назначению, будем штрафовать. Но этого мало. Мы эту землю будем изымать и продавать через аукционы.

Также нужно увеличивать рынки сбыта. К примеру, в 2015 году на экспорт было отправлено 63 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки, а в 2016 году — только 32,5 тысячи тонн. А задача стоит грандиозная — увеличить экспорт к 2020 году до 500 тысяч тонн.

Заниматься этими вопросами призван созданный недавно Башкирский Зерновой Союз. Основными экспортными рынками республики, по данным Россельхознадзора по РБ, являются Нидерланды, Республика Беларусь, Литовская Республика, Республика Казахстан, Республика Узбекистан и другие.

Есть договоренность о содействии с Российским Зерновым Союзом.

— Свою задачу мы видим прежде всего в том, чтобы способствовать организации и наращиванию ликвидности продукции, которая производится в республике, — подчеркнул президент РЗС Аркадий Злочевский. — И это не обязательно экспорт. Это и глубокая переработка, и развитие внутреннего потребления. Самый главный для всех крестьян вопрос — куда продать. Мы можем поспособствовать именно в этом — обеспечить рынки сбыта, упростить доступ к ним для республиканской продукции, про- думать, может быть, даже в некотором смысле спланировать производственную базу так, чтобы она не имела проблем с реализацией.

Овощи

Валовый сбор овощей в 2016 году в общей сложности составил около 360 тысяч тонн — на 2% меньше, чем в 2015 году. Несмотря на некоторое снижение (14-е место в 2016 году, 11-е место в 2015 году), мы в лидерах по производству овощей закрытого грунта (то есть в теплицах) — 2-е место в России (1-е место — Краснодарский край) и 1-е место в ПФО. Республика полностью обеспечивает себя столовой свеклой, огурцами и почти полностью — картофелем (на 99%). В целом же уровень самообеспечения овощами составляет 70%, а дефицит восполняется за счет завозной продукции.

Согласно стратегическому плану, объем овощей закрытого грунта к 2020 году должен возрасти до 100 тысяч тонн (сейчас — 77 тысяч тонн).

Крупные тепличные комплексы действуют в Уфимском, Кармаскалинском, Стерлитамакском, Туймазинском, Буздякском, Янаульском и Краснокамском районах. Своеобразным брендом республики стали туймазинские огурцы, которые охотно раскупаются во многих регионах страны. Первопроходцем овощного бума в районе считают Габделхата Латыпова. Он еще в 80-е годы выращивал в теплицах под пленкой на 10-15 сотках огурцы, помидоры и продавал. В 90-е, когда многие предприятия закрылись, у Латыпова производство росло, и люди стали у него работать. Кто-то, переняв опыт, строил свои теплицы.

Каждый год объем производства в районе растет. Из 77 тысяч тонн овощей, выращенных в закрытом грунте в 2016 году, 51 тысяча тонн приходится на Туймазинский район.

— Повышаются расходы на газ, электричество, минеральные удобрения — соответственно, растет себестоимость продукции, — говорит председатель Ассоциации фермерских хозяйств Туймазинского района Минзагит Шангареев. — Где же выход? Нужно повышать урожайность, оптимизировать расходы, строить модернизированные теплицы. В настоящее время с закрытого грунта в России собирают 580-600 тысяч тонн овощей при потреблении в три миллиона тонн. Мы по стране ежегодно в течение 10-15 лет должны строить теплицы на площади 1,5 тысячи гектаров. И только тогда избавимся от импортозависимости.

Молоко

Неплохие позиции занимает Башкортостан по производству молока — 1 млн 730 тыс. тонн (включая 708 тысяч тонн товарного молока). Это почти полностью (на 98%) покрывает потребности республики. В планах же довести объем производства товарного молока к 2020 году до 900 тысяч тонн.

Все предпосылки к этому есть. В республике самое большое поголовье молочного скота среди регионов России, а молзаводы загружены от силы на 65-70 процентов.

Как отмечают в Минсельхозе РБ, для достижения этой цели разработан комплекс мер, таких, как господдержка эффективных собственников, развитие кооперации, реализация инвестиционных проектов и другие.

Мясо

Наибольших успехов республика достигла по производству говядины — 1 место в России (200 тысяч тонн). В целом же объем производства всех видов мяса составил 397 тысяч тонн, что на 10% превышает уровень необходимого уровня самообеспечения. Но при этом мы лишь на 84% обеспечиваем себя свининой и только на 50% — мясом птицы. Цель — увеличить каждый из этих показателей до 95%. И это тоже вполне по силам — в республике имеются крупные свиноводческие комплексы, птицефермы, большие пастбища. Запланированы, в частности, развитие производства комбикормов, создание и развитие племенной базы в птицеводстве, модернизация мясных ферм.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 13 апреля 2017 года)

Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».

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