Стерлитамак – вновь серебряный город России

На оперативке у главы администрации

В начале оперативного совещания глава администрации Владимир Куликов, недавно вернувшийся из Москвы с церемонии награждения, продемонстрировал почётный диплом II степени, присуждённый Стерлитамаку по итогам Всероссийского конкурса «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России». Этот конкурс проводится с 1997 года и отражает результаты деятельности лучших муниципалитетов. Всего в копилке достижений у нашего города две золотые, четыре серебряные и одна бронзовая награды в своей категории городов по всей стране.

Центральный вопрос совещания остаётся прежним – мониторинг ситуации в связи с паводком. Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги на 14 апреля составила 874,1 млн руб. На очистке городских дорог и внутриквартальных территорий ежедневно было задействовано до 20 единиц техники. Ведётся ямочный ремонт, завершаются работы по подключению технической воды, в скором времени начнётся помывка улиц.

За неделю снесено 6 аварийных деревьев и омоложено 28; установлено 14 новых дорожных знаков, отремонтирован 1 светофорный объект.

Административная комиссия за неделю провела два рейда. Составлен 71 протокол, выдано 26 предписаний.

В центр занятости населения за прошлую неделю встали на учёт 126 ищущих работу граждан, признаны безработными 74, трудоустроены 63. Уровень безработицы по городу составляет 0,94 процента, всего на учёте состоят 1400 безработных граждан.

За неделю в городе родились 50 детей, «скорую помощь» вызывали 2482 раза, в поликлиники обратились 44886 человек, в стационары поступили 1360 пациентов. Зарегистрирован один укус клещом в Стерлитамакском районе. Специалистами Пенсионного фонда приняты 1626 человек, сотрудниками центра социальной поддержки населения – 1204 гражданина.

На неделе состоится День администрации с жителями Ленинского микрорайона. Муниципалитет ведёт подготовку к празднованию Дня Победы, организованы тематические приёмы ветеранов, депутаты готовятся к акции «Поздравь ветерана». Отдел по работе с территориями организует работу уличных комитетов, союз садоводов продолжает свою работу в качестве ассоциации садоводов Стерлитамака и Стерлитамакского района. Школа готовится к концу учебного года: некоторые ученики сдали в досрочном порядке единый государственный экзамен, на неделе школьники будут писать всероссийские проверочные работы. Двое школьников получили нагрудный знак «Горячее сердце» за спасение жизни человека в экстремальной ситуации: Ярослав Адоньев поймал выпавшую из окна девочку, Даниил Борисов спас утопающего.

Владимир Куликов поручил ответственным службам провести ревизию жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, усилить работу по очистке городских территорий и обратить особое внимание на поваленные ограждения.

Продолжается плановая работа по легализации трудовых отношений. В случае, если работодатель уклоняется от заключения трудового договора или выплачивает зарплату «в конверте», следует обращаться по телефонам горячей линии: 41-10-82, 21-50-99.

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