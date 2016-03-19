Стерлитамакские батыры – с «бронзой»!

Удачно выступили в Самаре в чемпионате Приволжского федерального округа по смешанным единоборствам (ММА) воспитанники старшего тренера Руслана Янбердина: бронзовые медали завоевали Гайса Кутушев и Ильмир Баимов.

Радость победы по праву разделяет и председатель спортивного клуба Стерлитамакского филиала БашГУ Владимир Алексеевич Бедняков, сумевший обеспечить клуб «Батыр» отличными условиями для тренировок. Кстати, Гайса Кутушев является студентом СФ БашГУ.

Олег ПЕРШИН

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