Сын большевика

Фамилия о многом скажет стерлитамакцам

Картина «М.И.Кутузов в день Бородинского сражения на командном пункте» знакома многим с детства. С советских времён она размещена в ряде учебников истории. Но мало кто обращал внимание на её автора. А между тем, фамилия Шепелюк в советские времена о многом говорила стерлитамакцам. Будущий художник Анатолий Павлович Шепелюк – сын питерского рабочего-большевика, одного из первых редакторов газеты «Рабочий и солдат», председателя Стерлитамакского совнаркома Совета рабочих и солдатских депутатов, председателя ревкома, делегата 3-го Всероссийского съезда Советов, родился в 1908 году в нашем городе.

Он рано остался сиротой. В 1917 году от чахотки умерла мать Мария Васильевна, а год спустя от той же болезни скончался отец Павел Петрович – очевидно, годы, проведённые в ссылках, тюрьмах и на каторге не прошли даром. Его похоронили на краю Ярмарочной площади, ныне – это сквер им.Шепелюка, рядом с бывшим стадионом «Каучук». В советские времена его могила была местом паломничества пионеров ближайших школ. Здесь они давали клятву быть верными делу Ленина. Спустя годы старший сын большевика Валентин Павлович Шепелюк напишет автобиографические строки:

В уральском городке Стерлитамаке –

О, как пора та нынче далека! –

В саду, где рдели траурные маки,

Народ похоронил большевика.

Последний дали залп. И кто-то с силой

С помоста бросил в море скорбных глаз:

– О детях позаботиться просил он.

Давайте ж поклянёмся над могилой…

И площадь трижды хором поклялась.

С приходом в Стерлитамак белых трое сирот – двенадцатилетний Валентин, десятилетний Анатолий и совсем ещё кроха Нина Шепелюки – покидают город в обозах партизанского соединения В.К.Блюхера. Потом будут детские дома Стерлитамака, Сызрани, Оренбурга, Симферополя. В Симферополе Анатолий поступил в художественный техникум. Параллельно стал посещать личную студию академика живописи Н.С.Самокиша, с которым у юноши завязалась крепкая дружба.

В 1926 году Анатолий приезжает в Москву и поступает на изобразительное отделение рабфака искусств. В 1933 году случай круто изменил судьбу молодого художника. Его картину «Беспризорники» увидел А.М.Горький. Пролетарский писатель рекомендовал талантливого юношу профессору В.Н.Яковлеву, руководившему в то время изостудией в Болшевской трудовой коммуне НКВД. Этот период найдёт отражение в его картинах «Г.Г.Ягода у болшевцев», «Перед судом товарищей». Вскоре коммуну посетил ректор Всероссийской академии художеств И.И.Бродский. И вновь судьба художника делает крутой поворот: он поступает во Всероссийскую академию художеств. Но получить диплом Анатолию Шепелюку не удалось. Был выпущен со справкой как не представивший дипломную работу.

А дело было так. В 1938 году он приступил к работе над дипломной картиной «У больного Горького», но вскоре пришлось прерваться, так как по приказу Комитета по делам искусств при СНК СССР его и ещё нескольких художников командировали в Москву для создания грандиозной диорамы «Апофеоз народов СССР» для Всемирной выставки

в Нью-Йорке. Эта коллективная работа была удостоена правительственной благодарности.

С 1940 года А.Шепелюк преподаёт в Московском художественно-учительском институте. В годы войны институт был эвакуирован в г.Иваново. Здесь он много работает, вступает в ряды ВКП(б), в творческий союз и избирается членом президиума Ивановского областного отделения Союза художников. В 1943 году А.Шепелюк организует Владимирский областной Союз художников, а в 1945 году избирается первым председателем правления. В годы Великой Отечественной войны наш земляк создаёт монументальные полотна — «Новый порядок», гневно клеймящий преступления нацистов, «М.И.Кутузов в день Бородинского сражения…», ряд портретов героев войны и тыла.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 22 апреля 2017 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104