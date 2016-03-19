«ТАМЫР» набирает высоту

25 – 26 апреля в Государственном концертном зале «Башкортостан» состоится большой детский праздник, посвященный 25-летию детско-юношеского телеканала «Тамыр». На юбилей приглашены гости из федеральных каналов, Национальной ассоциации телерадиовещателей, руководители детских телеканалов Казахстана, Татарстана, Саха-Якутии, Удмуртии и др. Специальный гость праздника – Татьяна Кирилловна Черняева, художественный руководитель и бессменная ведущая программы «АБВГДейка».

Зрителей ждет яркая насыщенная концертная программа с участием вокальной студии «Тамыр» при телеканале и ведущих детских коллективов республики. Творческая команда праздника готовит ряд номеров-сюрпризов с участием первых тамыровских ведущих.

Кроме этого телевизионщиков Уфы ждет и насыщенная обучающая программа. Будут организованы пресс-конференция, круглый стол, мастер-классы, гости примут участие и в программах республиканских теле и радиоканалов.

Напомним, юбилейные мероприятия, вернее, уникальные подарки-события, «Тамыр» проводит уже больше месяца. 2 марта, в день рождения телеканала на БСТ состоялся «Детский день» и дискотека для школьников «Первый! Твой! Звездный!». Для детей с ограниченными возможностями здоровья были организованы показы телевизионных фильмов в кинотеатре «Родина». Ярким событием стали турнир по стрельбе из лука среди подростков на кубок Тамыра «Угатар», День открытых дверей в Тамыре и другие мероприятия.

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