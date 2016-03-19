Ток-шоу, цветы из бумаги и конкурс красоты

В Стерлитамаке прошла «Библионочь-2017»

21 апреля библиотеки нашего города участвовали в ежегодной Всероссийской акции «Библионочь-2017», которая была посвящена Году экологии. Все, кто пришёл в этот вечер на библионочь, не только получили заряд бодрости и оптимизма, но открыли для себя много нового и интересного.

ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Центральная городская библиотека в этот вечер превратилась в площадку для проведения кластер-квеста «Читай-город». Гостей встречали забавные мимы, живая скрипичная музыка, а дальше они отправлялись в увлекательное путешествие по «Городу детства», «Старому городу», «Вечернему городу», «ЭКОгороду» и «Городу мастеров». Перед посетителями выступили артисты студии «Водолей» и детской театральной мастерской «КОТ», работающей при библиотеке.

«Старый город» порадовал историческими фотографиями, рассказывающими о жизни нашего города. Сюрпризом для читателей и зрителей стали буфет и фотозона в стиле ретро, оформленная в духе 60-х годов. Желающие смогли поучаствовать в викторине «Мой старый город» и познакомиться с экспозицией редких книг.

Тех, кто оказался в «Вечернем городе», ждала захватывающая литературная игра в стиле телепроекта «Подмосковные вечера».

Посетители «ЭКОгорода» наслаждались башкирскими народными мелодиями в исполнении кураиста Д.Абдуллина. Г.Сальташева виртуозно исполнила башкирский танец «Дробушки». Здесь же состоялось награждение участников акции «Зелёная лента». Квест собрал воедино информацию по литературе, экологии, природе и истории Стерлитамака и заставил участников по-новому взглянуть на прошлое, настоящее и будущее нашего города.

ЕМЕЛЯ, БАБА-ЯГА И КОМПАНИЯ

«Центр семейного чтения» – центральная детская библиотека – предложил маленьким и взрослым горожанам поучаствовать в буккроссинге. Для гостей выступили юные музыканты из детской школы искусств, а также была проведена квест-игра «Там, на неведомых дорожках…». Читателям пришлось поломать голову над «Загадками от Емели», «Бабки-ёжкиными задачками» и «Мудрилками Учёного кота». Самые активные получили в подарок книги и зелёные ленты – символ Года экологии. Весь вечер в библиотеке работало литературное кафе, где звучали стихи о красоте земли и братьях наших меньших. Здесь же звучала классическая музыка и демонстрировались репродукции полотен известных художников.

Детская писательница Оксана Сальникова представила взрослым и детям свою новую сказку, которая была принята на ура. Экологическая тема пронизывала всё, что происходило на этой площадке – даже мастер-классы, которые провели уфимский шеф-повар Марат Хафизов, педагог детского экологического центра Нина Затолокина и воспитатели детского сада № 76. Бабушки, мамы и совсем юные хозяюшки учились украшать праздничные блюда фруктами, готовили вкусные и полезные салаты из овощей. Для читателей постарше демонстрировались экологические видеоролики, рассказывающие о живом мире нашей планеты. А завершился вечер чтением рэпа о природе.

«ЭКОLIFE»: МУЗЫКА, СТИХИ, РУКОДЕЛИЕ

В «Мастерской искусств» – библиотеке № 3 – прошла акция «ЭКОLIFE». Здесь состоялась презентация ветерана БСК, фотохудожника-любителя Т.Назмутдинова «Красота спасёт мир». Автор фотографирует природу, животных, городские памятники архитектуры и истории.

Программу «Весенняя лира» подготовили для гостей библиотеки преподаватели детской школы искусств и музыкальной школы № 3. В программе выступили В.Ариткулова, Р.Хазиева, Р.Абдрахманова и Е.Самойлов.

В конкурсе «Угадай-ка», где нужно было угадать мелодию, фильм по кадру и название картины, за победу сражались студенческие команды СФ БашГУ и республиканского колледжа культуры и искусства.

Для любителей поэзии весь вечер работал микрофон «Гармония природы устами поэтов». В фотозоне «От экологии к искусству» можно было сфотографироваться у профессионального мастера фотографии или сделать селфи с любимой книгой о природе.

На мастер-классах педагогов Н.Затолокиной и Л.Кунакбаевой желающие осваивали технику изготовления первоцветов из специальной бумаги. Г.Шарафутдинова показывала, как своими руками сделать экологическую игрушку «Черепашка». Многие хотели попробовать свои силы в технике «Эрбу» на мастер-классе у А.Жениной. Это рисование на воде с последующим переводом рисунка на ткань или бумагу.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 26 апреля 2017 года)

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104