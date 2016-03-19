У «Орлана-2005» – бронзовые медали

Во Дворце спорта «Стерлитамак-Арена» прошли игры заключительного тура первенства детской хоккейной лиги Башкортостана среди юношей 2005 года рождения.

Стерлитамакский «Орлан-2005» в первом матче встретился с хоккеистами туймазинского «Девона». Воспитанники тренера Ильдара Фархиева с первых минут завладели инициативой и закономерно победили соперников со счётом 4:0 (шайбы у орлановцев забросили Динияр Кильмухаметов, Дим Тимергалин, Искандер Ханов, Руслан Гайсин).

Но во втором матче хозяева площадки не смогли оказать достойного сопротивления команде известного уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев», составленной из ребят 2006 года рождения, забросивших в ворота орлановцев пять безответных шайб.

После такой неудачи тренеры сделали определённые выводы, и «Орлан-2005» сумел завязать равную игру со своими сверстниками из уфимского «Салавата Юлаева». Несмотря на то, что гости выглядели мощнее физически, орлановцы первыми забросили шайбу – в первом периоде отличился Руслан Гайсин. Уфимцы во втором периоде обрушили на наши ворота целую серию атак, вынудили хозяев играть от обороны. Яростный поединок иногда прерывался на выглядевшие вполне по-взрослому кулачные бои: судьям пришлось удалить сразу по два игрока из каждой команды. Орлановцы стойко держали преимущество в счёте буквально до финального свистка, но гости уже на исходе третьего периода всё-таки сравняли счёт, а потом оказались удачливее в серии буллитов.

В итоге чемпионом и обладательницей золотых медалей первенства республики стала команда «Салават Юлаев-2006», хоккеисты «Салавата Юлаева-2005» завоевали серебряные медали, «Орлан-2005» стал бронзовым призёром.

Специальными призами награждены лучшие игроки первенства – вратарь «Орлана», ученик гимназии № 2 Егор Бай, защитник команды-чемпиона Ренат Хусаинов, нападающий «Салавата Юлаева-2005» Григорий Кувальд. Депутат Государственной Думы РФ Алексей Изотов учредил приз, который достался ученику школы № 2 Динияру Кильмухаметову. Приз ХК «Орлан» вручили ученику школы № 32 Руслану Гайсину.

И снова в бой! С 20 по 22 апреля во Дворце спорта «Стерлитамак-Арена» пройдут игры Всероссийского турнира на призы ПАО «Газпром» с участием команд юношей 2005 года рождения.

А в очередном туре открытого первенства Стерлитамака среди взрослых хоккеистов местный «Башпласт» в упорнейшей борьбе одолел команду «Варяг» со счётом 7:5. «Техводполимер» проиграл кармаскалинскому «Спартаку» – 2:6. «Орлан 40» нанёс поражение сначала «Варягу» – 10:3, затем всухую обыграл раевский «Дим» – 4:0. «Башпласт» пока идёт без поражений и лидирует в первенстве.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 22 апреля 2017 года)

С.ГАФАРОВ

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