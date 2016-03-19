Убийца задержан
Предполагаемый убийца 23-летней жительницы Стерлитамака задержан в Екатеринбурге. Им оказался 37-летний уроженец Северной Осетии – Алании. Напомним, 29 марта этого года мужчина напал на девушку в подъезде её дома по ул.Артёма и нанёс несколько ударов ножом, от которых она скончалась.
Злоумышленнику удалось покинуть Стерлитамак, но спустя неделю он был задержан полицией и бойцами Росгвардии в Екатеринбурге. После допроса обвиняемого и свидетелей следователи установили мотив преступления. Как выяснилось, убийца и его жертва когда-то состояли в отношениях. После разрыва на почве ревности мужчина решил отомстить. По версии обвиняемого, подкараулив девушку, он начал с ней разговаривать, но, услышав в ответ оскорбления, не выдержал и выхватил нож.
По ходатайству следственных органов 37-летний гражданин был взят под стражу. Ему официально предъявлено обвинение в убийстве. После задержания мужчина признал свою вину и дал следователям СКР подробные показания.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Назначен ряд экспертиз.
По материалам пресс-службы Следственного комитета по РБ