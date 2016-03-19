Участвуйте в обсуждении

Уважаемые горожане, администрация городского округа просит вас принять участие в обсуждении кандидатуры директора института стратегических исследований РБ, заслуженного деятеля науки РФ и РБ, члена-корреспондента АН РБ Камиля Басировича Сабитова на получение звания «Почётный гражданин города Стерлитамака».

Предложения в письменном виде принимаются в течение 10 дней со дня опубликования настоящего извещения по электронному адресу 59kadr@bashkortostan.ru и по адресу: г.Стерлитамак, пр.Октября, 32, кабинет № 224 (отдел муниципальной службы и кадровой работы).

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104