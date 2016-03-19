Учитель по призванию

Как жизнь пройти, не разочаровавшись

В 2004 году школа в деревне Казадаевке Стерлитамакского района отметила свой столетний юбилей. Приехали бывшие ученики, а ныне состоявшиеся люди с регалиями и званиями. Приехали ветераны-педагоги, которые душу вкладывали в то, чтобы из сорванцов и скромников выросли достойные, образованные люди. Среди почётных гостей была Ирина Алексеевна Кусакина, работавшая в казадаевской восьмилетке ещё в довоенное время.

Сегодня Ирина Алексеевна уже сама без пяти годков ровесница века – 22 апреля бывшему учителю начальных классов исполняется 95 лет! Она давно переехала из Казадаевки к детям в Стерлитамак. В квартире у дочери Кусакиной – Марии Ивановны, тоже педагога – мы и беседуем: о том, как начиналась учительская династия их семьи, о трудностях и радостях настоящего учителя.

С ПЛЕМЯННИКАМИ НА РУКАХ…

– В таком возрасте маме нужен уход, она не переносит одиночества, – приглашает нас в зал Мария Ивановна. – Живём с ней вместе. Мамино долголетие для нас в радость, а для науки – генетическая закономерность. Её мама Елена Касьянова прожила 94 года. Двоюродный брат, фронтовик Алексей Кофанов, и сейчас – пример активного жизнелюбия.

Ирина Кусакина появилась на свет в 1922 году. Отец, потеряв ногу в Первую мировую, вернулся с двумя Георгиевскими крестами и обзавёлся крепким хозяйством в деревне Любажи, неподалёку от Казадаевки. Ирина – последний ребёнок в семье, до этого у Касьяновых родились три сына и две дочери. В середине 30-х никакие награды не спасли отца семейства от раскулачивания – отобрали землю, конфисковали скот. От нервных потрясений он умер, а вскоре старшие брат и сестра Ирины скончались от брюшного тифа, оставив сиротами своих детей.

– Несмотря на стеснённые жилищные условия, элементарную нехватку еды и одежды, моя бабушка всех забрала к себе, – рассказывает Мария Ивановна. – Дядя Лёша Кофанов недавно вспоминал, как после смерти его матери, моя бабушка, а его тётка Елена, сказала подростку: «Будешь жить с нами. Голодовать я тебе не позволю!».

«ЦЫГАНОЧКА» ВМЕСТО МАТЕМАТИКИ

Ребятишек надо было кормить-одевать, и юная Ирина Кусакина в 1938 году после школы устроилась… в школу учителем начальных классов. Педагогом работал и её брат Василий. К сожалению, он погиб на войне.

– Мама всегда любила детей. И они это чувствовали. В меру строгая, но объективная, с отличным чувством юмора, – вспоминает Мария Ивановна. – Тогда в младших классах встречались переростки, едва ли не старше мамы. Рассказывала, что заходит как-то в четвёртый класс преподавать математику, встаёт парень. И обещает станцевать «Цыганочку» в надежде сорвать урок.

«Ну, давай, танцуй. А мы с ребятами похлопаем», – спокойно ответила молодая учительница. Юноша, ожидавший, что девушка будет кричать, грозить директором и двойкой за поведение, в растерянности сел на место, так и не продемонстрировав свои хореографические способности.

– Были и другие проблемные ученики, – улыбается женщина. – Полвека прошло, а я имена не могу забыть, хотя сама видела этих мальчишек в раннем детстве. Коля Чичкалов, Валера Бахтин, Петя Елистратов – сколько она с ними возилась, дополнительно занималась, причём бесплатно. Мальчики к нам домой ходили по вечерам – учили русский, математику.

– Хулиганили?

– И шалили, и глупости делали. В третьем классе Пётр Елистратов выбил на руке своё имя. Однако неграмотность подвела или невнимательность, но татуировка получилась без буквы «т». Гордый мальчишка пришёл похвастаться моей маме и долго не верил в досадную ошибку. Убедил его лишь завуч казадаевской школы Дмитрий Панин, который выжил в немецком концлагере и обладал непререкаемым авторитетом среди ребят.

О СУПРУЖЕСТВЕ И ДИНАСТИИ

Супруг Ирины Алексеевны тоже хлебнул военного лиха. Иван Степанович Кусакин до всенародной схватки с фашизмом приезжал в Любажи, там познакомился с будущей женой. На войне был ранен, подорванное здоровье сократило его жизнь, уверены в семье Кусакиных.

– Мама вышла замуж за папу в зрелом возрасте, в 29 лет, – рассказывает их дочь. – Почему не раньше? Растила вместе с бабушкой детей погибших братьев и сестры. В войну мама на полях колоски собирала в помощь фронту, заслужила медаль «За трудовую доблесть». Мама была стройняшкой, с тёмными густыми волосами. Папа её всегда красиво одевал. Расписались они в 1950 году. Один за другим родились мои братья: Виктор, Алексей и Павел. И только затем уже я. Единственную дочку папа очень любил и берёг.

Поработав агрономом в совхозе, Иван Степанович перешёл на завод им.Ленина и каждый день ездил в Стерлитамак и обратно, в Любажи. Ирина Алексеевна продолжала учительствовать в деревенской школе. Справедливая и честная, она не делила своих учеников на талантливых и бездарных. А по вечерам подтягивала взрослых в чтении, письме, математике. Глядя на маму, влюблённую в свою профессию, Мария тоже выбрала педагогическую стезю. Недавно она вышла на заслуженный отдых, посвятив школе 37 лет своей жизни. Кроме дочери, по стопам Ирины Кусакиной пошли внучатые племянницы (они работают в Москве) и внучка.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 22 апреля 2017 года)

Владимир ПАРФИРОВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104