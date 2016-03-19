Угрожал муляжом гранаты

Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Стерлитамакского района. Он обвиняется в разбое с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья.

По версии следствия, в декабре 2016 года пьяный мужчина приехал в Стерлитамак и решил напасть на киоск.

Подойдя к торговому заведению, он просунул в окно магазина муляж ручной гранаты «Ф-1» и под угрозой взрыва потребовал передать ему всю наличность. Продавщица успела нажать «тревожную кнопку» и вызвать полицию, пока сама вела переговоры с преступником.

Обвиняемый полностью признал свою вину в совершении преступления.

«Комсомольская правда»

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