Уж замуж невтерпёж!

Ищем настоящего мужчину

Завершающая театральная среда отметилась чтением пьесы Юлии Тупикиной «Вертикальная женщина». Анжелика Гришкина читала роль хозяйки брачного агентства Галины – женщины умной, самостоятельной и независимой. Елизавете Тодоровой достался образ Веры, Алине Ваулиной – Ольги. Вера, милая неудачница, очень хотела замуж, но ей всё время попадались не те мужчины. Ольга – такая домашняя, уютная, вся в рюшечках и оборочках, тоже мечтала о замужестве и тоже безрезультатно, хотя у неё имелся возлюбленный Никита – сын Галины. В его роли выступал Александр Чесноков.

Тема пьесы стара, как мир. Смотришь на Галину и вспоминаешь Катарину («Укрощение строптивой» В.Шекспира), которая считала всех мужчин ослами и причёсывала женихов табуретками. Но Катарине, в конце концов, повезло: на её приданое клюнул Петруччо – сильный, энергичный, уверенный в себе победитель. Именно о таком мужчине мечтают героини пьесы Юлии Тупикиной. Но все, кто им встречается, не способны даже красиво ухаживать.

Пьеса фактически не имеет сюжета. Страстные монологи сменяются томными диалогами, сценками, где героини выступают в роли мужчин, пародируя их темпераментно и злобно. Единственному мужчине – Никите – слова не давали, ограничиваясь ехидными репликами по его поводу.

К сожалению, среди персонажей пьесы молодой драматургини не было ни одной Катарины, этим отчасти объясняется отсутствие Петруччо. Катарина – образец отнюдь не эмансипированной женщины, а мудрой, обаятельной личности, о таких рассказывали сказки арабы (одна только Далила-хитрица чего стоит!), повествовали русские былины (сразу же вспоминается Василиса Микулишна), саги воинственных викингов и т.п. Одна только повесть о Петре и Февронии чего стоит! Фольклор задал вектор на многие века – настоящие женщины мудрее, чище, совестливее мужчин. И поэтому правда на их стороне. Все они стремились не к власти над мужчиной, а к сотрудничеству с человеком, любящим и понимающим её. Современные женщины порой стараются все свои беды свалить на мужчин – и такие они, и сякие. Но воспитываем-то мальчиков мы – женщины! В заключительной и очень мучительной сцене пьесы, когда мать-мужененавистница наконец-то нашла время для общения с сыном, слушательницы начали шмыгать носами и тихонько вытирать скупые женские слёзы.

После чтения пьесы началось традиционное обсуждение. Дирижировала им директор русского театра В.А.Замесина. Благодаря Виктории Александровне вечер удался. Народ разговорился.

Одна дама выразила полную солидарность с героинями пьесы – вертикальными женщинами:

– Правильно, что Галина старается сделать Веру и Ольгу мужененавистницами, – заявила она. – Мужчины – организаторы социальной энтропии. Войны, революции, разрушение семейных традиций и устоев – всё это на их совести. И пока они развлекаются политическими интригами, экономическими авантюрами, мы, женщины, воспитываем и доводим до ума детей. Плохие мы или хорошие воспитательницы – это уже другой вопрос. Проблема в том, что мы от такой жизни перестали быть женщинами, так как мужчины не оставили нам выбора.

Некоторые зрители обвинили Юлию Тупикину в «чернухе», насыщенной ненормативной лексикой. Но за молодого автора активно заступались. Например, преподаватель русской литературы сказала:

– Я хочу заступиться за автора пьесы. Почему-то некоторые слушательницы выступили против тематики и инфернальной лексики. Нам, мол, нужны классика и чистая русская речь. Классика нужна. Кто же спорит? Но нельзя сквозь окно классики увидеть реальную жизнь сегодняшнего дня! А сможет ли женщина 90-х остаться тургеневской барышней – большой вопрос.

Что касается авторской позиции, которую некоторые поняли слишком прямолинейно, то, мне кажется, в по-настоящему талантливом произведении она никогда не бьёт в лоб. Авторская позиция начинает звучать в финальной сцене – в человеческих интонациях Галины. Разговаривая с сыном, она предельно откровенна, и все её слова проникнуты любовью и нежностью к своему ребёнку. Постепенно общение с сыном превращает Галину в настоящую женщину, внутри которой спрятан тонкий, уязвимый, чуткий и нежный человек, погибающий в безлюбовном мире. Именно в этом авторская позиция. Не случайна здесь и тема Иисуса Христа – идеала жертвенной любви ко всему человечеству. Да, это идеал. Но почему бы не стремиться к нему? И в этом стремлении нам помогает театр. Он для многих и многих – духовный оазис. Актёры – подвижники, они дарят нам, зрителям, возможность полного очищения – катарсиса. Как мы благодарны им! И эту благодарность хочется выразить не только аплодисментами. Хорошо бы после каждого спектакля публике хоть на пять минут давали микрофон, чтобы выразить всю нашу любовь и благодарность.

После этого выступления до сердца и ума всех присутствующих дошла простая истина: у нас (и у мужчин, и у женщин) есть только один способ стать счастливым – сделать счастливым другого человека.

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104