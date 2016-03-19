В аэропорту Уфы – масштабная реконструкция

У пассажиров Уфимского аэропорта может увеличиться время ожидания. Из-за реконструкции аэродрома на взлётно-посадочной полосе изменился маршрут руления.

Поэтому теперь тем, кто прилетел в Уфу, придётся несколько минут подождать в самолёте. Какие ещё изменения ждут авиаузел?

Бульдозеры и экскаваторы видеть на аэродроме непривычно, но они уже никого не удивляют. Здесь начался третий этап самой масштабной реконструкции Уфимского аэропорта.

На трёх рулёжных дорожках, которые примыкают к взлётно-посадочной полосе, асфальтобетон меняют на бетонное покрытие повышенной прочности.

В прошлом году на Уфимском аэродроме отремонтировали взлётно-посадочную полосу и заменили светосигнальное оборудование. Нынешний ремонт является заключительным этапом. После него Уфимский аэропорт сможет принимать воздушные суда всех типов без каких-либо ограничений по количеству взлётов и посадок.

А пока пассажирам придётся потерпеть некоторые неудобства. Реконструкция продлится до конца июля, но на работе аэропорта она, как обещают его сотрудники, никак не скажется.

ГТРК «Башкортостан»

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