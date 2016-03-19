В мир пришли две Алисы

Юбилейная регистрация новых жителей Стерлитамака

Когда в семье рождаются дети, это всегда счастье. А если ваш малыш стал тысячным ребёнком, зарегистрированным в городе в этом году, то это двойной праздник. Героями такого праздника в минувшую пятницу стали семьи Кунгурцевых и Сиротиных, в которых этой весной появились на свет две очаровательные девочки. Родители назвали обеих малышек Алисами.

Тысячным жителем Стерлитамака в 2017 году стала Алиса Кунгурцева, родившаяся 13 апреля. У девочки есть старший брат Семён, которому три года.

– Имя для нашей дочки выбирал мой муж Александр, – признаётся мама Алисы Людмила Кунгурцева. – А Сёма очень обрадовался, узнав, что у него теперь есть сестрёнка. С нетерпением ждёт, когда Алиса подрастёт, чтобы играть вместе с ним в его любимые машинки.

Вторая Алиса появилась на свет 31 марта в семье Андрея и Надежды Сиротиных. Ей суждено было стать тысяча первым ребёнком, чьё рождение было зарегистрировано в городе в этом году. Старший братишка Алисы, двухлетний Мирон, гордится своей маленькой сестричкой и уже готов защищать её от потенциальных обидчиков.

– Просто очень хотел доченьку Алису, – отвечает на мой вопрос о выборе имени для девочки её отец Андрей Сиротин. – И моя мечта сбылась. А то, что сегодня здесь встретились две Алисы – это просто совпадение.

В городском загсе поздравить счастливых родителей малышек собрались не только родственники.

– Хотелось бы, чтобы ваши дети всегда радовали вас, чтобы приносили в ваши дома только добрые вести. Для города рождение каждого ребёнка – радость. Чем больше у нас будет рождаться девочек и мальчиков, тем моложе и богаче станет Стерлитамак, – сказал, обращаясь к родителям девочек, управляющий делами администрации городского округа Рустам Мушарапов. Он вручил Кунгурцевым и Сиротиным цветы и памятные адреса от администрации города.

– Дети создают цели нашей жизни, – подчеркнул депутат Совета городского округа Ильдар Мухамедьянов. – Желаю вам вырастить ваших детей настоящими людьми, любящими своих близких и свою Родину.

С продолжением рода супругов Кунгурцевых и Сиротиных также поздравила начальник городского загса Галина Кузнецова. А юные артисты ГДК приготовили для виновников торжества песни и хореографическую композицию про маму. Правда, сами крошки оценить выступление маленьких танцоров и вокалистов не смогли – они мирно спали на руках своих мам.

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104