В ожидании большой воды

Рейд сотрудников ОНД

Весна для многих жителей России ассоциируется не только с пробуждением природы от зимней спячки, но и определёнными проблемами. Активное таяние снега, повышение уровня воды в реках могут привести к затоплению дворов, районов и населённых пунктов.

Сотрудники Стерлитамакского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы вместе с пожарными из частей №№ 40 и 16 провели рейды в частном секторе города: учили жителей, как действовать при паводке и предупредить пожар. В зоне внимания инспекторов и пожарных – дома в прибрежных зонах городских рек, жители которых теперь имеют памятки с номерами экстренных служб.

При наводнении в частном секторе могут отключить электроэнергию и газ. Поэтому людям объясняют порядок действий в таких ситуациях, меры предосторожности при использовании источников открытого пламени.

В ходе рейда уточнялись сведения по числовому и возрастному составу семей (выясняли, есть ли престарелые люди, младенцы, школьники). Взрослым настоятельно рекомендовано не оставлять своих детей без присмотра. Также проработаны вопросы обеспечения безопасности в случае затопления земельных участков. Жителям посоветовали заранее убрать на верхние этажи и чердаки всё имущество, эвакуировать домашний скот. В случае отъезда из подтопленной зоны – обесточить дом и перекрыть газ.

Как рассказал заместитель начальника ФГКУ «14-й отряд ФПС по РБ» Вячеслав Ефремов, профилактические рейды продолжатся и на этой неделе.

Н.ВАВИЛОВ

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