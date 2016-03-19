В России запретят старые счётчики

В стране с лета следующего года может быть запущена новая система учёта электроэнергии smart metering. Так Минэнерго хочет снизить потери электричества и адресно воздействовать на неплательщиков путём дистанционного их отключения от сети. При этом могут запретить модернизировать или устанавливать старые приборы учёта.

Авторы законодательной инициативы обещают, что потребители тратить свои деньги на переустановку счётчиков не будут. Однако некоторые эксперты не исключают, что деньги с граждан всё равно возьмут за счёт повышения тарифов.

Установка подобных «умных» приборов учёта выгодна добросовестным потребителям коммунальных услуг. Сейчас из-за того, что показатели потребления электроэнергии снимаются раз в полгода, а также из-за приборов учёта с различной точностью, долги делятся на всех собственников дома.

Если появится возможность снимать показания с каждого потребителя дистанционно и в любое время, подобной необходимости не будет. В выигрыше будут те, кто платит честно.

По оценке «Россетей», розничный энергорынок России сегодня оснащён автоматизированным учётом на 9 процентов. Пилотные проекты по smart metering оператор реализует с Российским фондом прямых инвестиций в Калининграде, Ярославле и Туле. В пилотных регионах счётчики ставят за счёт инвесторов, а окупаются они благодаря экономии от снижения потерь.

В сентябре 2016 года Правительство утвердило новый национальный план повышения энергоэффективности зданий. К 2025 году высшим классом энергосбережения должен будет обладать каждый третий новый дом в России, а энергозатраты в ЖКХ в целом должны снизиться на четверть.

А.ХАННАНОВА

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