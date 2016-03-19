В субботу – в поликлинику!

Проверяемся, лечимся, выздоравливаем!

На день здоровья в городскую поликлинику № 2 нетерпеливые пенсионеры явились в шесть часов утра!

Я и моя приятельница, – призналась одна пожилая дама, – ни разу не пропустили день здоровья. Каждый год приходим.

– Рано ведь очень.

– Привычка у нас такая: пораньше очередь занять, чтобы не остаться ни с чем. Больница – не исключение.

Однако беспокоились женщины напрасно: работа была организована чётко и слаженно. На первом этаже десант медицинских сестёр трудился не покладая рук: брали анализы, измеряли давление, давали направления к специалистам. На столиках лежали брошюрки из серии «Здоровая Россия», в которых рассказывалось, как можно контролировать артериальное давление, чем опасен стресс, как от него уберечься, и много другой полезной информации.

Подробно о задачах традиционного обследования населения рассказал главный врач поликлиники Равиль Габдулхаевич Шафиков:

– Наше мероприятие проводится в рамках Всемирного дня здоровья под девизом «Депрессия: давайте поговорим!».

– Почему разговор о депрессии совпал с наступлением весны? Это случайность?

– Нет. Весной, особенно затяжной, депрессия бывает довольно острой. Погодные условия, перепады температуры и атмосферного давления сильно влияют на физическое и эмоциональное состояние людей. Характерные признаки весенних недомоганий: ломота в теле, головные боли, чувство усталости, плохое настроение. Однако с головной болью можно справиться, приняв таблетку. С депрессией всё намного сложнее.

– Кто попадает в зону риска?

– Во-первых, пенсионеры. Особенно те, кто недавно расстался с любимой работой. Такой человек ощущает пустоту в душе, чувствует себя лишним, ненужным… Живое увлекательное дело реально спасает от депрессии.

Как правило, у пожилых людей ослаблен иммунитет. Это ещё одна причина психических расстройств.

Во-вторых, подростки. У них очень нестабильный гормональный фон. Этим объясняются частые смены настроения, вспышки агрессии, апатии, раздражительности.

В-третьих, больные или те, кто только что перенёс заболевание. У них во время болезни возникает дефицит витаминов и микроэлементов. В этом случае главное лекарство – полноценное питание.

Одной из причин психологических расстройств является стресс. Его могут вызвать смерть или тяжёлая болезнь близкого человека, развод, потеря работы, денежные затруднения и т.п.

Беда в том, что стрессы могут спровоцировать как телесные, так и психические заболевания. Гипертония, ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма, язвенная болезнь – вот далеко не полный список заболеваний, развитие которых может ускорить стресс. Не стоит игнорировать и психические проблемы: состояние тревоги, невротические или депрессивные расстройства, которые также значительно влияют на здоровье. Для того, чтобы выявить и предупредить дальнейшее развитие болезней, мы организовали день здоровья, или, говоря иначе, массовое обследование населения.

– Почему выбрали для этого выходной день?

– Чтобы работающие люди могли без проблем пройти все необходимые обследования и проконсультироваться у специалистов.

– Сколько человек закреплено за вашей больницей?

– 63118. Кроме поликлиники у нас есть дневной стационар на 105 коек, где на первом этаже принимает проктолог – очень опытный специалист. Недавно нам передали мобильный диагностический комплекс. Он находится в специально оборудованном автомобиле. Планируем направить его для комплексного медицинского обследования жителей Первомайского посёлка. Там проживают 2,5 тыс. человек.

– Мне приходилось слышать, что предполагается перевести оттуда врача, так как больница нуждается в капитальном ремонте. Это правда?

– В отношении врача – неправда. Врач там останется, пусть люди не беспокоятся.

– Сегодня посетители больницы прошли необходимое обследование, попали к нужным специалистам, а дальше что?

– Главной задачей дня здоровья является выявление болезни на ранней стадии развития и далее – назначение необходимого лечения, а если обнаружено хроническое заболевание, больной ставится на диспансерный учёт.

Утро плавно переходило в день, народ всё шёл и шёл…

Лидия Ивановна Леонтьева приехала из Первомайского посёлка. Она говорит:

– Хорошо, что в поликлинике организован день здоровья, да ещё в субботу. Я смогу попасть к хирургу и получить рекомендации по лечению варикоза. В будни визит к нему для меня почти невозможен. Спасибо врачам за то, что решили подарить нам этот день, за внимательность и доброе отношение.

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104