Время чужим не бывает!

Найдено послание, отправленное в будущее полвека назад

Согласитесь, у нас со временем отношения сложные: мы всегда спешим, но ничего не успеваем. В СФ БашГУ на днях появился повод остановиться и понять, что ход жизни – мудрейшая вещь. В музее исторического факультета обнаружили капсулу времени, адресованную нашему 2017 году. Из своевременной находки решено было сделать праздник – на факультете математики и информационных технологий сегодняшние студенты и выпускники увиделись с теми, кто учился и преподавал в Стерлитамакском педагогическом институте в далёком 1967-м. Кстати, ностальгическая экскурсия оказалась к тому же полезной встречей без галстуков.

ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ?

Стальной контейнер с посланием отдалённо напоминает термос. Знаете, эпохи в буквальном смысле имеют вес: «хранитель времени» просто неподъёмный. С внушительной тяжестью капсулы спорит лёгкий стиль рукописи:

«Мы те, кто будет воспитывать и обучать будущих преобразователей нашей планеты. И придёт время, когда на всей планете будут жить Свободные, Сильные и Смелые люди, которые проложат первые тропинки на Луне, на Марсе, на Венере»…

Эти строчки, написанные полвека назад студентами физмата СГПИ, не исчезнут: послание отсканировано, оцифровано и поместится на вашей флешке. Машинально пытаюсь скопировать строки в свой текст, который вы сейчас читаете. Разумеется, это невозможно, их надо перепечатывать. А стрекотание клавиатуры мешает: хочется в тишине всматриваться в каллиграфический почерк и перенимать волнение, с которым студенческая рука вела ажурную чернильную вязь:

«Мы гордимся тем, что являемся свидетелями приручения человеком энергии атома, первых шагов его в космос. Мы любим нашу землю и украшаем её. Руками нашего поколения построены такие гиганты энергетики, как Братская и Красноярская ГЭС, дорога Абакан-Тайшет, Дивногорск и город Счастье»…

Было бы наивно полагать, что студенты физмата обошлись без помощи филологов. Альмира Иблеевна Муллагулова – единственный на празднике гость, участвовавший в сочинении заветного письма:

– В 1967 году я училась на втором курсе, – рассказывает Альмира Иблеевна, студентка, а потом и любимый многими поколениями выпускников преподаватель СГПИ. – Будущие филологи занимались на четвёртом этаже этого здания, физики и математики – на третьем. Мы дружили, знали преподавателей своего и соседнего факультетов. Будучи общественно активными, мы в комитете комсомола (он располагался на первом этаже, там, где теперь кафедра алгебры и геометрии) задумали в год 50-летия Октябрьской революции заглянуть ещё на 50 лет вперёд и обратиться к студентам 2017 года. Мы были молоды, веселы и полны надежд. Вам, сегодняшним студентам, я желаю быть здоровыми, верить в себя и помнить, что молодость в душе остаётся всегда. Хотя и проходит быстро.

«Мы думаем, что ваше время станет временем полного торжества Разума над силами реакции, и вы будете свидетелями и участниками осуществления самых смелых планов человечества. Земля наша станет ещё краше и богаче. Будут полностью освоены Сибирь, Антарктида и Арктика. Всё это ваше Настоящее, поэтому мы вам немножко завидуем… Будущее должно быть лучше Прошлого – таков закон Истории!».

– Человечество семимильными шагами ушло в будущее – в техническом отношении. Взять, например, логарифмическую линейку: многие из вас уже не знают, что это такое, – обращается к сегодняшним студентам ректор СГПА Марс Гильметдинович Хамидуллин. – Но есть общечеловеческие вещи, которые всегда ценны: советские студенты желали вам успехов, понимали, что вы станете умнее и лучше их. Связь времён – это важно. Тот, кто не умеет мечтать и видеть перед собой цель, – ограниченный человек. Хочу пожелать вам, чтобы вы научились ставить цели и добиваться их исполнения. Причём планка должна быть высокой, только тогда это ценно.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 11 апреля 2017 года)

Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104